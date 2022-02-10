Irak Elektrik Bakanlığı: Türkiye'den elektrik ithal edeceğiz
Irak Elektrik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Adil Kerim, ülkede kronikleşen elektrik kesintileri sorununa çözüm için yakında Türkiye'den 500 megavat elektrik alacaklarını söyledi.
Eklenme : 10 Şubat 2022 08:28
Irak Elektrik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Adil Kerim, Irak resmi devlet televizyonunda bir programa katılarak yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Irak'ta yeterli elektrik hizmeti verilmesi için Katar'dan gaz alımı görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Kerim, "İmkanlar el verirse 1 yıl ile 15 ay içerisinde Katar'dan gaz alımı konusu tamamlanmış olacak." dedi.
Suudi Arabistan ile de enerji (elektrik) anlaşması imzaladıklarını anımsatan Kerim, Suudi Arabistan'dan gelecek enerji hattının Ar Ar-Yusufiye hattı üzerinden olacağını söyleyerek,
"Suudi Arabistan'dan ilk etapta alacağımız elektrik miktarı 500 megavat, sonrasında bu 1000 megavata çıkarılacak"ifadesini kullandı. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız