Kovid'e karşı bağışıklık sistemini öğrenmek için 7 test

Özellikle bağışıklık sisteminin zayıfladığı kışları sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli/kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirmede kilit rol oynuyor" dedi. Peki bağışıklık sistemimizin güçlü olup olmadığını hangi sinyallerle anlayabiliriz? Dr. Murrja bu sinyallerin, 7 soruluk testle anlaşılacağını kaydetti:

1- Çok sık soğuk algınlığınız oluyor mu?

2- Çok fazla bağırsak problemleriniz var mı?

3- Yaralarınız yavaş mı iyileşiyor?

4- Stres seviyeniz hep yüksek mi?

5- Enfeksiyonlara sık maruz kalıyor musunuz?

6- Kendinizi devamlı yorgun hissediyor musunuz?

7- Bağışıklığı düşüren ek hastalığınız var mı?

MUSTAFA KAYA