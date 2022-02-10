Ankara metrosunda ölümcül zaafiyet

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankaray hattında güvenlik zafiyeti yaşandı. Bir vatandaş metro makinist kabinine girdiği, metro seyir halinde iken bira içti. Bu da yetmedi, video çekti. Edinilen bilgilere göre, vatandaşın elinde bira şişesi ile Dikimevi-AŞTİ hattında çalışan Ankaray hattında metronun makinistin kabinine girdiği, AŞTİ İstasyonu'na kadar bira içerken video çektiği öğrenildi. Söz konusu videoda tramvayın seyir halinde olduğu açıkça görülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Görüntülere göre başkentli yolcuların can ve Ankara'nın mal güvenliği büyük risk altına girdi.

YANGIN ÇIKABİLİRDİ

Metronun bağlı olduğu EGO'nun eski Genel Müdürü, Makine Mühendisi Mustafa Sarıgül rezaletin büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi. Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

"Seyir halindeki bir metronun yöneticilerin bile giremediği sadece vatmanların girmeye yetkili olduğu aracın komuta edildiği bölümüne melekelerini kaybetmiş birinin girmesi vahim sonuçlar doğurabilirdi. Bu kişi elektrik ünitelerine zarar verebilirdi. Kısa devre yaptırıp yangın çıkmasına sebep olabilirdi. Bu kapalı tünellerde hizmet veren metrolarda büyük bir facia demektir. Komuta kabininin anahtarı sadece özel eğitim almış vatmanlarda bulunur. Ama vatman burayı kilitlememiş. Kısa devre ani frene neden olur. Ani ver can kaybı ve yaralanmalara yol açar. Tünel içinde panik ve izdiham oluşur. Melekelerini yitirmiş biri telsizi kullanarak mandaI kilitleyebilirdi. Bu da hayatı önem taşıyan metro komuta merkezi ile irtibatı keserdi. Hatta metronun tüm haberleşmesini kesebilir. Tabii ki bunun sonuçları çok vahim olur."