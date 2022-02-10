Şeyh Edebali'nin sözü ile Hadisi Şerifli personel alım ilanı
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun personel ilanında Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın' sözü ve 'İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır. (Buhari, Mağazi, 35.)' hadisi şeriflerini ilan metninde yer vererek personel alım ilanı yayımladı.
Bugünkü Resmi Gazete'de Kamu Denetçiliği Kurumu'na ait sözleşmeli personel ilanı yayımlandı. İlana ulaşmak için Tıklayınız.
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun personel alım ilanının ilgili kısmı şu şekilde:
"İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır" inancı
ile "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" ilkesini kendisine rehber edinen
Kamu
Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün
yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası
ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda, 2020-
KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi Ankara'da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
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