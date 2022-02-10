Şeyh Edebali'nin sözü ile Hadisi Şerifli personel alım ilanı

Bugünkü Resmi Gazete'de Kamu Denetçiliği Kurumu'na ait sözleşmeli personel ilanı yayımlandı. İlana ulaşmak için Tıklayınız.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun personel alım ilanının ilgili kısmı şu şekilde:

"İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır" inancı ile "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" ilkesini kendisine rehber edinen Kamu

Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün

yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda, 2020-

KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi Ankara'da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.



