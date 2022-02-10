Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı paketler sergileniyor

MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi
MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Bakan Nebati kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
Bakan Nebati kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
Bakanlık, uzaktan sağlık hizmetleri için kuralları belirledi
Bakanlık, uzaktan sağlık hizmetleri için kuralları belirledi
THY, 10 bin TL maaşla 1000 kabin memuru alımında süreyi uzattı
THY, 10 bin TL maaşla 1000 kabin memuru alımında süreyi uzattı
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
Erbaş'tan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulunan İmam'a tebrik
Erbaş'tan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulunan İmam'a tebrik
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Şeyh Edebali'nin sözü ile Hadisi Şerifli personel alım ilanı
Şeyh Edebali'nin sözü ile Hadisi Şerifli personel alım ilanı
Bakan Özer: 850 bin dersliğin 434'ünde yüz yüze eğitime ara verdik
Bakan Özer: 850 bin dersliğin 434'ünde yüz yüze eğitime ara verdik
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İYİ Parti'den yeşil ışık: Adayı CHP belirleyecek
İYİ Parti'den yeşil ışık: Adayı CHP belirleyecek
Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi
Tezinde intihal tespit edildi, 'doktor' unvanı iptal edildi
Tezinde intihal tespit edildi, 'doktor' unvanı iptal edildi
Kamuya işçi alımındaki 'noter sistemi' ne kadar adil?
Kamuya işçi alımındaki 'noter sistemi' ne kadar adil?
Ocak ayında Paşaların emekli maaşları ve ikramiyeleri belli oldu
Ocak ayında Paşaların emekli maaşları ve ikramiyeleri belli oldu
Dernek ve vakıflar için ucuz elektrik
Dernek ve vakıflar için ucuz elektrik
Metaverse çılgınlığı: Arsaların yarısını Türkler kapatmış
Metaverse çılgınlığı: Arsaların yarısını Türkler kapatmış
Vurgun etikette: Alış fiyatı ile haldeki fiyatı tüketicinin cebini yakıyor
Vurgun etikette: Alış fiyatı ile haldeki fiyatı tüketicinin cebini yakıyor
Meteoroloji'den turuncu kodlu kar uyarısı: Çok tedbirli olun
Meteoroloji'den turuncu kodlu kar uyarısı: Çok tedbirli olun
Kılıçdaroğlu: Zamlar geri alınana kadar faturamı ödemeyeceğim
Kılıçdaroğlu: Zamlar geri alınana kadar faturamı ödemeyeceğim
Bakan Murat Kurum da koronavirüse yakalandı
Bakan Murat Kurum da koronavirüse yakalandı
Halil Falyalı'nın öldürülmesi ile ilgili İstanbul'da 3 gözaltı
Halil Falyalı'nın öldürülmesi ile ilgili İstanbul'da 3 gözaltı
Kar yağışı nedeniyle Konya'nın 6 ille ulaşımı kesildi
Kar yağışı nedeniyle Konya'nın 6 ille ulaşımı kesildi
İstanbul'da kovalamaca! 1 kişi öldü, 2 polis gözaltında
İstanbul'da kovalamaca! 1 kişi öldü, 2 polis gözaltında
Bakan Koca: SUT güncellenip yayınlandı
Bakan Koca: SUT güncellenip yayınlandı
İstanbul'da halk ekmeğe büyük zam! İşte yeni fiyatı
İstanbul'da halk ekmeğe büyük zam! İşte yeni fiyatı
Genel Müdürden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın
Genel Müdürden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın
Vaka sayıları açıklandı: 266 can kaybı, 108 bin 563 yeni vaka
Vaka sayıları açıklandı: 266 can kaybı, 108 bin 563 yeni vaka
Başhekimden hemşireye 'terbiyesizsin defol git' sözleri Danıştay'da son buldu
Başhekimden hemşireye 'terbiyesizsin defol git' sözleri Danıştay'da son buldu
'Zimmet' sanığı itiraf etti: Bu devletin ekmeğini yedim, çok pişmanım
'Zimmet' sanığı itiraf etti: Bu devletin ekmeğini yedim, çok pişmanım
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı paketler sergileniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, "Yaşam İçin Bir Söz" mottosuyla sergilendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 11:10
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Siyasi hayatı boyunca sigarayla mücadele eden Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü.

Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.

Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.

Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov'dan ve kalp krizi sonucu 2005'te 39 yaşında vefat eden AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'den aldığı sigara paketi de bulunuyor.

Vatandaşların yanı sıra sigara içen aile fertlerinden de sigarayı bırakma sözü alan Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan'dan 2010'da aldığı sigara paketi de sergide yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten de bırakma sözü olarak sigara paketini almıştı.

Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin adları da yazıyor.

Sergide, sigarayı bırakma sözü veren bir kişinin Erdoğan'a verdiği paketin üzerine yazdığı, "Sayın Başkanım, 18 yaşında sigara telefon ve bilgisayar bağımlısı erkek torunum var. Biz bıraktıramadık, sadece siz telefon ederseniz bırakacağını söylüyor, çünkü sizin hayranınız." ifadeleri de dikkat çekiyor.

Sergi salonunda, Erdoğan'ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya 'düzensiz göçmen' tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya 'düzensiz göçmen' tepkisi
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Bakan Özer: 850 bin dersliğin 434'ünde yüz yüze eğitime ara verdik
Bakan Özer: 850 bin dersliğin 434'ünde yüz yüze eğitime ara verdik
İYİ Parti'den yeşil ışık: Adayı CHP belirleyecek
İYİ Parti'den yeşil ışık: Adayı CHP belirleyecek
Fahrettin Koca'dan Bakan Kurum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Fahrettin Koca'dan Bakan Kurum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Yüksek maaşlara, çift maaşlara, seçimlere vs. dava açılabilir mi?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

GİH sınıfına geçen Polislerin emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Bu yazımızda memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı sorunların sitemiz uzmanlarınca açıklandığı özel konuları sekiz başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla son aşamaya gelen yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 62 bin 630 polis belirlenen yeni sürelere tabi olacak. Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek
Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?

Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?

Bugünde kadar ki toplu sözleşme metinlerinde kamu personeline ilişkin ileriye yönelik vaatler yer almaktadır. Bu hükümler kamu personeli için haklı beklenti doğuracaktır. Danıştay 12. Dairesine yansıyan bir olay bu haklı beklentinin olmamasının kamu personelinde hayal kırıklığı yarattığı ve gereksiz dava süreçlerinin yaşanmasına yol açtığını ortaya koymaktadır.
Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!

Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!

Yozgat Bozok Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanlarında kişiye özel şartlardan dolayı düşük KPSS puanlı adaylar yerleşti!
MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!

MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!

2022 Yılı Alan Değişikliği Başvuru İşlemleri başladı fakat MEB Alan değişikliği başvurularında üniversitelerden alınan 540 saatlik sertifikaları kabul etmiyor.
2019-MEB-EKYS puanı bu yıl kullanılabilir mi?

2019-MEB-EKYS puanı bu yıl kullanılabilir mi?

Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Peki 2019-MEB-EKYS Puanı Bu Yıl Kullanabilir Mi?
Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi?

Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi?

Memurlar için emeklilik yaşının hesabında sigortalı işe giriş tarihi etkili olur mu?
MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB yönetici görevlendirme sözlü sınavına ilişkin iki iptal kararı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 82. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 16 Şubat 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
DSÖ: Yeni varyant Omicron'dan daha bulaşıcı

DSÖ: Yeni varyant Omicron'dan daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron?un (BA.1) alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, BA.2′nin halihazırda dünya çapında baskın olan BA.1′den daha bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen daha yaygın hale geleceğini söyledi.