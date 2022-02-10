Dolar 13,54 TL'ye geriledi
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından günü 13,54 seviyelerinde tamamladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5930
|13,5940
|13,5420
|13,5430
|Avro
|15,5350
|15,5360
|15,4210
|15,4220
|Sterlin
|18,4050
|18,4960
|18,2740
|18,3660
|İsviçre Frangı
|14,6470
|14,7200
|14,5370
|14,6100
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5630
|13,6430
|13,5120
|13,5920
|Avro
|15,4950
|15,5750
|15,3810
|15,4610
|Sterlin
|18,3450
|18,5550
|18,2140
|18,4240
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