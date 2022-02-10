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FETÖ sanığının eski eşi güncel yapılanmayı deşifre etti

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan Gökhan A'nın örgüt mensuplarından elde ettiği paraları dağılan örgütü ayakta tutmak ve birliğini yeniden sağlamak için FETÖ'den yargılanan mensuplarına dağıttığı belirtildi- İddianamede, Gökhan A'nın eski eşinin Alo 140 Terör İhbar Hattı'nı aradığına ve sanığın örgütsel bağlantıları hakkında bilgi verdiğine yönelik beyanı da yer aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 11:16
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FETÖ sanığının eski eşi güncel yapılanmayı deşifre etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik 5 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ yöneticisi olduğu ileri sürülen Gökhan A'nın örgütsel faaliyetleri, eski eşinin beyanına yansıdı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün Karaman, Konya ve Ankara'da yeniden örgütlenmeye başladığı, evler açarak örgütsel toplantılar yaptığı, cezaevlerinden tahliye edilen mensuplarını örgütlediği ve bağış adı altında para toplandığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İddianamede, sanıklardan "Salih" kod adlı Gökhan A'nın Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde örgütün gaybubet evini kardeşi üzerine kiraladığı ve örgütsel toplantılarının bu evde yapıldığı anlatıldı.

Adına kayıtlı ve kullanımında olan GSM numaralarına ait HTS kayıtlarının analizinde Gökhan A'nın haklarında işlem yapılan çok sayıda FETÖ mensubu ile irtibat halinde olduğunun tespitine yer verilen iddianamede, sanığın "hakikat damlaları" rumuzlu Twitter hesabının kullanıcısı olduğu ve bu hesap üzerinden örgütsel nitelikte paylaşımlar yaptığının belirlendiği belirtildi.

Gökhan A. ile 4 kişinin gaybubet evinde toplantı yaptıkları sırada gözaltına alındıkları anlatılan iddianamede, evde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve örgütsel belgeler ele geçirildiği kaydedildi.

- Alo 140 Terör İhbar Hattı'na şikayet edildi

İddianamede, sanığın eski eşi D.Ö'nün Alo 140 Terör İhbar Hattı'nı aradığına ve Gökhan A'nın örgütsel bağlantıları hakkında bilgi verdiğine yönelik beyanı da yer aldı.

Birkaç yıl önce eşinden ayrıldığını ve çocuklarının eşiyle yaşadığını belirten D.Ö, şu beyanda bulundu:

"Okulların kapanmasına yakın bir süre olduğundan çocuklarımın derslerinin boş olmasından dolayı benim yaşadığım eve geldiler. Çocuğum R.A. cep telefonunun kırılmasından dolayı babasının telefonunu geçici olarak bir haftadır kullandığını söyledi. Daha sonra bana bir şey anlatacağını ancak korktuğunu ifade etti. Ben de, 'Ben senin annenim korkacak bir şey yok bana anlat' dedim. Çocuğum, babasının telefonunda FETÖ terör örgütüne müzahir şahısların bulunduğunu düşündüğü, babasının telefonunda bir program olduğunu söyleyerek bana telefondan gösterdi.

Daha sonra ben bu programı açtığımda önceden konuşulan metinleri gördüm. Programda 'Gülşah Abla' ismi ile kaydedilmiş eşimin amcasının kızı olan kişinin '5 kuruş param kalmadı. Arayacak mısın?', 'Abilerle beraberim onun için açamadım' gibi yazışmaları gördüm. Çocuğuma bunların ne olduğunu sorduğumda, 'FETÖ mensupları ile babam bu program üzerinden konuşuyor, birileri babama para getiriyor, babam da bu paraları maaş olarak Fetöcülere dağıtıyor.' dedi. Ben de bunun bir suç olduğunu düşündüğüm için hemen 140 Alo Terör İhbar Hattı'na durumu anlattım."

İhbar hattında konuştuğu yetkilinin bu bilgileri Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek anlatmasını istediğini aktaran D.Ö, bunun üzerine hemen emniyete giderek yazışmaların olduğu telefonu teslim ettiğini kaydetti.

İddianamede, D.Ö'nün teslim etmiş olduğu telefonda yapılan inceleme sonucunca şu tespitlere yer verildi:

"Söz konusu telefona örgüt mensuplarının haberleşme ağı olarak kullandığı programın 18 Kasım 2019'da yüklendiği, telefonun notlar klasöründe örgüt elebaşı Gülen'in örgüt mensuplarını zinde tutmak amacıyla çeşitli iletişim kanallarından gönderilen dini istismar yoluyla oluşturulmuş sözde dini sohbet metinlerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Notlar klasöründe Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Şule K'nin eşi ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen Mahmut K. ve Yaşar K'nin T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri ve banka hesap numarasına dair verilerin bulunduğu belirlenmiştir."

- "Pişman değilim"

KAPAT [X]

İddianamede ifadesine yer verilen Gökhan A, "Ben pişman olacak bir şey yapmadım, benim bu örgüt hakkında açıklayacağım bir konu yoktur. Pişman değilim. Ben bugüne kadar, FETÖ terör örgütü ile ilgili herhangi bir soruşturma geçirmedim yine bu zamana kadar bu örgüt ile alakalı herhangi bir şekilde tanık olarak da ifade vermedim. Benim herhangi bir suç kaydım yoktur." beyanında bulundu.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Gökhan A'nın kardeşi üzerine ev kiralayarak örgütsel amaçlarla kullandığı, evde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildiği, söz konusu paranın örgütün yeniden yapılanması sürecinde örgüt mensuplarına dağıtılan paralar olduğu kaydedildi.

Gökhan A'nın örgüt içerisinden kendi imkanlarıyla elde ettiği paraları, dağılan örgütün mensuplarını ayakta tutmak ve örgütün birliğini yeniden sağlamak için başkaca örgüt mensuplarına dağıtılmasının yönetimini sağladığı belirtildi.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "terörün finansmanı" suçlarından 32 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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