Bebek hayali kuruyordu, kanser ve hamile olduğunu aynı gün öğrendi

- Trabzon'da meme kanseri tanısı konulduğu gün 17 yıllık özlemi olan hamileliğini de öğrenen Bakiye Karacelep, rahatsızlığına yönelik başarılı bir operasyon geçirdi.

Bir süre önce tesadüfen yaptırdığı radyolojik incelemeler sonucu göğsünde kitle tespit edilen 41 yaşındaki Karacelep, tedavi için Medicalpark Karadeniz Hastanesinde genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz'a başvurdu.

Türkyılmaz tarafından yapılan ileri tetkik ve radyolojik incelemelerin ardından meme kanseri tanısı konulan Karacelep, biyopsi sonucunun çıktığı gün gittiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanından 6 haftalık hamile olduğu müjdesini aldı.

Bebek sahibi olmak için daha önce çeşitli tedaviler gören 17 yıllık evli Karacelep, hem kendisinin hem de bebeğinin sağlığı için hemen hastaneye yatırıldı.

Vakit kaybetmeden tedavisine başlanan Karacelep'in, kadın hastalıkları ve doğum ile onkoloji hekimlerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından ameliyatına karar verildi.

Türkyılmaz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından patoloji sonucu temiz çıkan Bakiye Karacelep, hem sağlığına hem de 17 yıllık özlemine kavuşacağı günü bekliyor.

- "Şu an 9 haftalık hamileyim, 'Bu gerçek mi?' diye inanamıyorum"

Bakiye Karacelep, AA muhabirine, 17 yıllık evliliğinde bebek sahibi olmak için farklı merkezlerde 3 kez aşılama, 4 defa da tüp bebek tedavisi görmelerine rağmen başarılı olamadıklarını söyledi.

Göğsündeki kitleyi tesadüfen öğrendiğini belirten Karacelep, "Şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim ve Serdar hocamı tavsiye ettiler, ona geldim. Biyopsi aldılar, 10 gün üzerine çıktı ve biyopsi sonucunun çıktığı gün 6 haftalık hamile olduğumu da öğrendim. Ona da şaşırdım. Ne hamileliğim ne hastalığım aklıma bile gelmezdi. Hiçbirine inanamadım." ifadesini kullandı.

Karacelep, 17 yıllık mucizelerinin mutluluğunu yaşayamadıklarını dile getirerek, "Bu kadar uğraşmamıza rağmen mutluluğu yaşayamadık. Ameliyat olmama rağmen çok şükür bir sıkıntım yok. Şu an 9 haftalık hamileyim, 'Bu gerçek mi?' diye inanamıyorum." diye konuştu.

- "Anne ve bebeği kurtarabilecek en uygun tedaviyi kısa sürede belirledik"

Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz da anne ve bebeği kurtarabilecek en uygun tedaviyi kısa sürede belirlediklerini kaydetti.

Kitleden kurtulmak için operasyona karar verdiklerini aktaran Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Dedik ki hızlı bir şekilde en azından kitleden kurtulalım. İlk üç ayı böylece atlatalım, ikinci üç ayda da kemoterapi veririz, doğuma ulaştıktan sonra da diğer tedavilerini yaparız. Bu ayın başında ilk aşamasını yaptık. Ameliyatı gerçekleşti. Bugün de patoloji sonucunu aldık. O da gayet iyi çıktı. Herhangi bir yerinde sıkıntı yok."

Prof. Dr. Türkyılmaz, şu ana kadar bir sıkıntı bulunmadığını belirterek, "İyi gidiyoruz. Sonuçta Bakiye hanımı iyileştirmiş, bebeğini de kucağına vermiş olacağız diye umuyoruz ve bunun için de gayret ediyoruz." dedi.

Hamileliğin uzun bir süreç olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte kanserle karşı karşıya kalabiliriz. İlla meme kanseri olmasına gerek yok, farklı kanserlerle de karşılaşabiliyoruz. Bu, gebeliğin sonlandırılması anlamına gelmiyor. Uygun tedavi ile hem bebek korunabilir hem de anne hastalıktan kurtulabilir. Bunun için bir ekip çalışması gerekiyor. Hem bebeği hem de anneyi korumanız önemli."