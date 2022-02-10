Ankara'da 3 ay önce yapılan yol çöktü
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 ay önce yapılan ve ufak çaplı hasarlar nedeniyle ulaşıma kapatılan yol tamamen çöktü.
Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Şubat 2022 16:10
Gölbaşı'nın Seğmenler Mahallesinde 3 ay önce yapılan asfalt yolda, yağışların ardından çökmeler oldu. Bunun üzerine yol, 10 gün önce araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Önceki gün ise yol tamamen çöktü. Yolun ulaşıma önceden kapatılmasıyla olası facia önlendi.
Belediye ekipleri, çöken bölgeyi kapatarak önlem aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız