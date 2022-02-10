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İlim Yayma Vakfından Süleymaniye'deki yurt inşaatına ilişkin açıklama

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Nurettin Alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yetki gaspı yaparak yurt inşaatlarını mühürlediğini ifade ederek, yetkili kurullarının aldığı kararlar ölçüsünde fedakarlık yapacaklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 16:57
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İlim Yayma Vakfından Süleymaniye'deki yurt inşaatına ilişkin açıklama

Alan, yurt inşaatını da gören Süleymaniye Camii'nin bahçesindeki basın açıklamasında, daha önce üç defa yazılı açıklama yaptıklarını belirtti.

Süleymaniye'nin ruhuna aykırı düşecek hiçbir şeyin içerisinde olmak istemediklerini, yurt inşaatını imar mevzuatı ve koruma kurullarının kararları doğrultusunda planladıklarını dile getiren Alan, "Binlerce insanın gelip geçtiği, herkesin gözünün önünde olan bir yerde kaçak yapı yapmanın imkansız olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yapının kaçak olduğuna ilişkin iddiaları reddediyoruz. Yapımız, inşaat ruhsatı alınmış, koruma kurullarının vermiş olduğu kararlar çerçevesinde inşaatı devam eden bir yapıdır." dedi.

Alan, kamuoyunda oluşan hassasiyeti anlayışla karşıladıklarını, yetkili kurum ve kuruluşları göreve davet ederek inşaatı durdurduklarını kaydetti.

İnşaata başlarken izin ve prosedürleri yerine getirdikleri gibi yapılacak değişikliklerde de aynı prosedürlerin işletilmesi gerektiğine dikkati çeken Alan, şöyle devam etti:

"Vakfın izin verilen inşaattan kendi iradesiyle değişik yapma imkanı bulunmamaktadır. Vakfımız bu konuda koruma kurulları ve yetkili kurumlarla iş birliğine hazır olduğunu açıkça beyan etmesine rağmen dün yetkisi olmadığı halde İBB ekipleri tarafından hukuka aykırı bir şekilde yetki gaspı yapılarak inşaatımız mühürlenmiştir. Hiç kimse kanundan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. İBB'nin inşaatımızı mühürleme yetkisi yoktur. Süleymaniye'nin ruhunu da vakfın hukukunu da koruyacağız. İnşaatı durdurmamıza rağmen sırf bir siyasi polemik oluşturma niyetiyle mühürleyerek, böyle şeylere tevessül etmelerini kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyoruz. Bu konuda vakıf olarak her türlü yasal haklarımızı arayacağımızı buradan ilan ediyoruz."

- "Yetkili kurullarımızın aldığı her ölçüde fedakarlık yapacağız"

Süleymaniye Camisi'nin, yurt inşaatının olduğu bölge dışındaki çevresine de bakılmasını isteyen Alan, külliyenin korunmasını desteklediklerini söyledi.

Süleymaniye'nin el birliği ile korunması gerektiğini dile getiren Alan, "Ancak kimsenin de Süleymaniye'yi göstererek vakfımız üzerine birtakım oyunlar oynamasını, bu işin politikaya alet edilmesini istemiyoruz. Süleymaniye merkezli konuşulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Alan, ticari bir alan olarak trafik oluşturan ve Süleymaniye'yi boğan hanı yıkıp inşaat hacmini de küçülterek siluete uygun bir mimari tarzda proje geliştirdiklerini, projenin bölgeye değer katacağını belirtti.

- "Mührü kaldırsak dahi inşaatımıza devam etmeyeceğiz"

İnşaatla ilgili ne ölçüde fedakarlık yapılacağı yönündeki bir soruyu cevaplayan Alan, "Yetkili kurullarımızın aldığı her ölçüde fedakarlık yapacağız. Biz bu ölçüye de herhangi bir şekilde sınır koymuyoruz. Buradaki merkezin Süleymaniye olduğunu çok açık bir şekilde ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Alan, bir gazetecinin, İBB'nin inşaat ruhsatının iki seçim arasında alındığı yönündeki iddiasına ilişkin sorusuna da "Bizim ruhsatımız 18 Temmuz 2019'da alınmıştır. Yani koruma kurulu kararının alındığı tarihte yeni yönetim iş başındadır. Bu koruma kurulu kararlarını belediyeler uygular. Koruma kurulunun aldığı karar mutlak bir karar değildir. Uygulamazlarsa itiraz hakları vardır. Eğer arzu etselerdi itiraz edebilirdi, o haklarını da kullanmadılar." dedi.

Bundan sonraki süreçte yapılacakların koruma kurulları ve yetkili kurumların inisiyatifinde olduğunu kaydeden Alan, mühürleme işinin hukuksuz olduğunu vurguladı.

Alan, bununla ilgili hukukçularıyla görüştüklerini anlatarak, "Dava açacağız, mührü kaldıracağız. Ama şunu da ilan ediyoruz, mührü kaldırsak dahi inşaatımıza devam etmeyeceğiz. Çünkü yetkili kurullar gerekli kararı alıncaya kadar biz devam etmeyeceğimize dair bir söz verdik." dedi.

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İnşaatta tıraşlama yapılıp yapılmayacağının sorusu üzerine Alan, koruma alanı olan bölgelerde prosedür gereği atılacak tüm adımların yetkili kurumların izin ve onayı ile yapılabileceğini aktardı.

Yetkili kurumların karar ve değerlendirmelerine göre hareket edeceklerini ifade eden Alan, "Bize ne derlerse onu yapacağız. Teslim olduk yani. Yani bir şartımız, amamız yok. Ne derlerse onu yapacağımızın sınırı nedir? Biz mülkiyet haklarımızın elimizden alınmasına da hiçbir şekilde razı değiliz. Herkese ne hak tanınıyorsa bize de o tanınsın." şeklinde konuştu.

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