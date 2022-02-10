Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
Koronavirüsü atlatan Erdoğan yarın mesaisine başlıyor
Koronavirüsü atlatan Erdoğan yarın mesaisine başlıyor
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis adliyede
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis adliyede
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrikte yeni düzenleme olacak mı?
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrikte yeni düzenleme olacak mı?
Bakan Koca'dan 'USH' paylaşımı: E-reçete yazmak, rapor vermek mümkün
Bakan Koca'dan 'USH' paylaşımı: E-reçete yazmak, rapor vermek mümkün
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na... Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem korona hem de kanser olduğunu öğrendi
Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem korona hem de kanser olduğunu öğrendi
Sağlık çalışanı ATM'den çekti, bin katına satıyor
Sağlık çalışanı ATM'den çekti, bin katına satıyor
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
Bakan Kurum: Koronavirüsü hafif geçiriyorum
Canı sıkılan güvenlik görevlisinden 13 milyon 500 bin TL'lik skandal!
Canı sıkılan güvenlik görevlisinden 13 milyon 500 bin TL'lik skandal!
Osman Kavala hakkında mahkeme 'oy çokluğuyla' kararını verdi
Osman Kavala hakkında mahkeme 'oy çokluğuyla' kararını verdi
İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar
İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar
MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi
MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Nebati kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
Bakan Nebati kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
Bakanlık, uzaktan sağlık hizmetleri için kuralları belirledi
Bakanlık, uzaktan sağlık hizmetleri için kuralları belirledi
THY, 10 bin TL maaşla 1000 kabin memuru alımında süreyi uzattı
THY, 10 bin TL maaşla 1000 kabin memuru alımında süreyi uzattı
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'
Erbaş'tan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulunan İmam'a tebrik
Erbaş'tan sürücülere çay ve bisküvi ikramında bulunan İmam'a tebrik
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu
Şeyh Edebali'nin sözü ile Hadisi Şerifli personel alım ilanı
Şeyh Edebali'nin sözü ile Hadisi Şerifli personel alım ilanı
Bakan Özer: 850 bin dersliğin 434'ünde yüz yüze eğitime ara verdik
Bakan Özer: 850 bin dersliğin 434'ünde yüz yüze eğitime ara verdik
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İYİ Parti'den yeşil ışık: Adayı CHP belirleyecek
İYİ Parti'den yeşil ışık: Adayı CHP belirleyecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK) Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin, "Irkçı veya kin beslemeye, yabancı düşmanlığına, antisemitizme ve her çeşit hoşgörüsüzlüğe sevk eden düşüncelerin dile getirilmesi ifade özgürlüğü çerçevesine girmeyip bilakis insanlık onuruna saldırı niteliği taşımaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 19:32
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TİHEK'ten yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla Alevilik inancına sahip bireylere yönelik hakaret, damgalama ve nefret söylemi barındıran ifadelerde bulunulduğu, sosyal medya platformlarının da hukukun geleneksel uygulama alanının ötesine geçen geniş ve soyut bir alanda nefretin ifade edilmesini kolaylaştırdığı ifade edildi.

Demokratik toplumun bir unsuru olan ve kişilerin fikirlerini ortaya koymasına hizmet eden ifade özgürlüğünün toplumlarda medeni bir tartışma ortamının oluşabilmesini ve bireylerin düşünce ve inançlarını özgürce dile getirebilmelerini mümkün kılmakla birlikte mutlak bir hak olmadığı, sınırlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında yer aldığı üzere ifade özgürlüğüne getirilen en önemli sınırlamalardan biri belli bir grubu hedef alan nefret söylemleridir. Avrupa Konseyinin 'Nefret İçeren İfadeler' konulu, 97 (20) sayılı tavsiye kararında belirtildiği üzere ırkçı veya kin beslemeye, yabancı düşmanlığına, antisemitizme ve her çeşit hoşgörüsüzlüğe sevk eden düşüncelerin dile getirilmesi ifade özgürlüğü çerçevesine girmeyip bilakis insanlık onuruna saldırı niteliği taşımaktadır."

Açıklamada, "son günlerde Alevilik inancına mensup bireylere yöneltilen nefret içerikli açıklama ve paylaşımların, insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi misyonu bulunan TİHEK tarafından yakından takip edildiği" bildirildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Çocuğunu bagajda taşıyan baba: Yaramazlık yaptığı için ceza verdim
Çocuğunu bagajda taşıyan baba: Yaramazlık yaptığı için ceza verdim
Bakanlık 4 bin çalışanını personeli saymadı mı?
Bakanlık 4 bin çalışanını personeli saymadı mı?
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı
'28 Şubat'ın 'meslek liselerinde' yaşattığı olumsuz izler siliniyor'
'28 Şubat'ın 'meslek liselerinde' yaşattığı olumsuz izler siliniyor'
Konya'da mahsur kalan 150 vatandaş yurt ve otellere yerleştirildi
Konya'da mahsur kalan 150 vatandaş yurt ve otellere yerleştirildi
MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi
MSB'de 2022 yılı içerisinde 113 personel FETÖ'den ihraç edildi

Bu Habere Tepkiniz

On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikal faaliyet kapsamında nöbete gelmeyen aile hekimlerine verilen ihtar puanı ile cezalandırılması işlemini hukuka uygun bularak aksi yöndeki mahkeme kararlarını bozdu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti
Yüksek maaşlara, çift maaşlara, seçimlere vs. dava açılabilir mi?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
GİH sınıfına geçen Polislerin emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Bu yazımızda memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı sorunların sitemiz uzmanlarınca açıklandığı özel konuları sekiz başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak
Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla son aşamaya gelen yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 62 bin 630 polis belirlenen yeni sürelere tabi olacak. Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek
Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?
Toplu sözleşmelerde 'çalışma yapılacaktır' vaadi ne kadar geçerli?
Bugünde kadar ki toplu sözleşme metinlerinde kamu personeline ilişkin ileriye yönelik vaatler yer almaktadır. Bu hükümler kamu personeli için haklı beklenti doğuracaktır. Danıştay 12. Dairesine yansıyan bir olay bu haklı beklentinin olmamasının kamu personelinde hayal kırıklığı yarattığı ve gereksiz dava süreçlerinin yaşanmasına yol açtığını ortaya koymaktadır.
Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!
Yüksek Lisans mezunu aday, kişiye özel teknisyen ilanına 59 KPSS puanıyla yerleşti!
Yozgat Bozok Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanlarında kişiye özel şartlardan dolayı düşük KPSS puanlı adaylar yerleşti!
MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!
MEB alan değişikliğinde 540 saatlik sertifika sorunu!
2022 Yılı Alan Değişikliği Başvuru İşlemleri başladı fakat MEB Alan değişikliği başvurularında üniversitelerden alınan 540 saatlik sertifikaları kabul etmiyor.
2019-MEB-EKYS puanı bu yıl kullanılabilir mi?
2019-MEB-EKYS puanı bu yıl kullanılabilir mi?
Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Peki 2019-MEB-EKYS Puanı Bu Yıl Kullanabilir Mi?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
'Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar'
'Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar'
Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal: "Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar”
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
DSÖ: Yeni varyant Omicron'dan daha bulaşıcı
DSÖ: Yeni varyant Omicron'dan daha bulaşıcı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron?un (BA.1) alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, BA.2′nin halihazırda dünya çapında baskın olan BA.1′den daha bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen daha yaygın hale geleceğini söyledi.