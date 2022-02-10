Eşi 'Sahile gezmeye gidiyorum' dedi, çocuklarını alıp evden kaçtı
Bursa'da eşi 'sahile gezmeye gidiyorum' diye çıkıp 3 çocuğuyla kaçan adam çocukları için mücadele veriyor.
Mudanya ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Arı, 18 yıldır
eşi H.A. ile evliydi. Bu evlilikten 3 çocukları oldu. Mehmet Arı'nın eşi "sahile
gezmeye gidiyorum" diye 11,12 ve 14 yaşlarındaki çocuklarını alarak evden
ayrıldı. Eşinin eve dönmemesi üzerine büyük üzüntü yaşayan Mehmet Arı, Mudanya
Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonra eşinin Bayram
Y. ile birlikte Ankara'nın Sincan ilçesine kaçtığını öğrendi. Eşinin kaçtıktan
sonra kendisine boşanma davası açtığını da öğrendi. 3 aydır çocuklarını göremeyen
gözü yaşlı baba; çocuklarının hayatından endişe ediyor. Mehmet Arı, eşinin Bayram
Y. ile sosyal medyada fotoğraflarını görünce tazminat davası da açtı. Mehmet
Arı'nın tek isteği hayatından endişe ettiği çocuklarının velayetini almak.
Başından geçen olayları anlatan Mehmet Arı, "Eşim 26 Kasım Cuma günü "sahilde
dolaşacağım" diye 3 çocuğumla birlikte yanımdan ayrıldı. Geldiğimde evde
olmadığını gördüm. Eve dönmeyince endişe ederek Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne
kayıp başvurusu yaptım. Sonra hakkımda boşanma davası açtığını öğreniyorum.
Eşimin Bayram Y. ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını gördüm. Çocuklarıma 2
ay hiç ulaşamıyorum. Çocuklarımla 2 ay sonra telefonda görüştüm. 3 aydır da
hiç yüzlerini görmedim. Ben çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımın hayatından endişe
ediyorum. Eşim beni bırakıp gittiği için tazminat davası da açtım. Boşanıp çocuklarımın
velayetini almak istiyorum" dedi.
Çocukların amcası İsmail Arı, "Biz 90 gündür çocukları göremiyoruz. Dava
açılmış durumda, biz dava bitene kadar çocukların devlet tarafından alınmasını
istiyoruz" şeklinde konuştu.
Bir televizyon programına bağlanan H.A, "Evden ayrıldım, Bayram Y. ile gittim. Bayram Y. benim arkadaşımın kardeşi. Onunla beraber yaşamıyoruz. altlı üstü oturuyoruz. Ben kocam beni bir an önce boşasın diye Bayram Y, ile fotoğrafımı sosyal medyaya attım" şeklinde konuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız