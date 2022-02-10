TMO önünde ucuz yağ kuyruğu
Toprak Mahsulleri Ofisinin, 5 litrelik ay çiçek yağını 99 liradan satışa sunmasının ardından Yozgat'ta TMO ürün satış noktası önünde yoğunluk oluştu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Şubat 2022 23:09
Piyasaya göre daha ucuza satılan ay çiçek yağını almak için vatandaşlar TMO önünde yoğunluk oluşturdu.
99 liraya satılan yağın yanı sıra ofiste, yarım kilo kavrulmuş fındık 35 liradan, 5 kilogram pirinç ise 61 liradan satışa sunuldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız