Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Kupada yoluna devam eden 16 takım, tek maç eleme üzerinden karşı karşıya geldi. Yapılan müsabakaların ardından Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş tur atlayan takımlar oldu.

Kupada son 16 turunda yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-2

VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: 5-4 (Uzatmada)

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 0-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-2

Altaş Denizlispor- Trabzonspor: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: 1-1 (Penaltılarda 4-2)

Beşiktaş-Göztepe: 0-0 (Penaltılarda 3-1)

- Kura çekimi yarın

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.