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TMT, Menderes'in talimatıyla kuruldu

Kıbrıs gazisi Yılmaz Bora, Rum zulmünü önceden gören merhum Başbakan Adnan Menderes'in Kıbrıs direnişinin kalesi TMT'nin kuruluş emrini verdiğini söyledi

Eklenme : 11 Şubat 2022 07:24
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TMT, Menderes'in talimatıyla kuruldu

Kıbrıs Türklerine yönelik EOKA terör örgütü saldırılarına mukavemet amaçlı 1959 senesinde kurulan Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) saha komutanları arasında yer alan isimlerden Yılmaz Bora gazetemize konuştu. Bora, Kıbrıs Türkü'nün büyük acılar çektiğini, büyük bedeller ödediğini hatırlatarak başta Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İngiltere ve benzeri Avrupa ülkelerinin son dönem Kıbrıs direnişini itibarsızlaştırma amaçlı soğuk savaş stratejisi yürüttüğünü vurguladı. Halen TMT Mücahitler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten TMT 55. Bölük Komutanı Yılmaz Bora, şunları anlattı:

Sistematik iftira kampanyalarının merkezinde TMT var. Maalesef bu sürece içimizden devşirilen hainler de destek veriyor. Rum fanatizmi evlerimizi, köylerimizi yaktığında Volkan, Kara Çete, 9 Eylül gibi küçük direniş grupları oluştu. Daha sonra merhum Başbakan Adnan Menderes lider kadroyu Ankara'ya çağırdı ve yeni bir mücadele stratejisi belirlendi. Elbette Türkiye'nin bir NATO ülkesi olması sebebiyle bu strateji meşru bir zeminde ve uluslararası kurallara uygun olmalıydı. İşte bu sebeple Sayın Adnan Menderes 1959 yılında Kore Gazisi Yarbay Rıza Vuruşkan'ı Kıbrıs'a yolladı ve Rıza komutan TMT'yi kurdu.

CUNTACILAR FAALİYETLERİMİZİ DURDURDU

Rıza komutanın Ada'ya gelişinden bir yıl sonra darbe oldu. Adnan Beyi hapse atan ve daha sonra idam eden cunta yönetimi, darbe ile birlikte TMT'nin bütün faaliyetlerini durdurdu. O zor dönemde bütün yardımlar kesildi. Ta ki 1962 yılında Kenan Çoşkun Paşa Kıbrıs'a gelene kadar. Kenan Paşa, grubu yeniden aktif hale getirdi ve 1967 yılına kadar da bayraktarımız olarak burada görev yaptı. Türk Mukavemet Teşkilatı, adı üstünde dinini, ırzını, vatanını ve canlarını koruyan insanlardan oluşan bir direniş halkası olarak kuruldu. Faaliyet yürüttüğümüz 18 yıl boyunca cephe harici tek bir kişiye kurşun sıkmadık. Ne bir Rum'un evine ne de köyüne saldırmadık. Şu an yürütülen karalama kampanyaların amacı o gün sahada kazandığımız zaferi hazmedemeyenlerin şimdi masada elde ettiğimiz kazanımları sabote etme gayretidir. Yıllarca AB yalanı ile aldatılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ana vatan ile birlikte iki devletli çözüm konusunda büyük aşama kaydetti. Bu durumu ters yüz etmek istiyorlar.

EOKA TERÖRÜNÜ DURDURAN GÜÇ TMT OLDU

TMT'nin ortaya çıkış burada binlerce mazlum insanın acımasızca katledilmesi sebebiyledir. Daha önce gizli yapılanma şeklindeki teşkilat, 1963 sonrası açıktan mücadeleye girişti. ENOSİS uğruna başlatılan kıyımda 21 Aralık 1963 günü yapılan Lefkoşa baskını çok önemlidir. Ardından Türkeli köyünde 27 kardeşimizi diri diri yaktılar. Kaymaklı'da yedi gencimiz, traktörün arkasına takılıp ölene kadar sürüklendi. Larnaka, Limasol, Gazivar, Erenköy, Geçitkale, Taşkent ve Geçitkale hepsi EOKA'cı teröre yüzlerce kurbanın verildiği kanlı cepheler. Ancak TMT olmasa bu vahşet binlerce kurbana daha ulaşır, Kıbrıs Türk'ü Ada'da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırdı. TMT'nin varlığı, Türkiye'nin büyük desteği ile alçak emellerine ulaşamadılar.

RUM ÇETELERİN MEZALİMİ İYİ ANLATILMALI

1817 şehit 249 gazi veren TMT'nin ilk komutanlarından Yılmaz Bora, şu an sürdürülen kirli propagandaya şaşırmadıklarını ifade ederek 1970'lerin başında ölen bir Yunanlı için Atina'da açılan dava ve mahkeme kararının çok önemli olduğunu söyledi. Bora "EOKA'cılara destek amacı ile Kıbrıs'a gelen Yunan subayı ile ilgili açılan dava ile ilgili verilen hükümde TMT'nin direniş yapılanması olduğu ve EOKA'ya destek amaçlı giden Yunan subayın haksız olduğu ilan edildi" dedi.

Kıbrıs'taki Rum mezaliminin Türkiye'de ve özellikle KKTC'de çok iyi anlatılması gerektiğini isteyen Yılmaz Bora, milli eğitim müfredatına bu konuda çok iş düştüğünü dile getirdi. Bora, Mehmetçiğin 1974 yılında sadece Türk halkını değil Kıbrıslı Rumları da kurtardığını dikkat çekerek dünya tarihinin en karanlık ve kanlı ideolojilerinden biri olan Enosis'in iktidarı tam olarak ele geçirmeleri durumunda binlerce Rum'u da katletmekte beis görmeyeceğini söyledi.

YILMAZ BİLGEN

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