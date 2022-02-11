Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in son görüşmede Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşmaya vardıkları iddia edildi. Anlaşmaya göre, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener fiili başbakanlık görevini yerine getirmek üzere birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu anlaşmaya güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında CHP ve İYİ Parti ile aynı masaya oturan Demokrat Parti (DP) ile Saadet Partisi'nden (SP) de destek geldi.

Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim

Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "üç dönem" çıkışı sonrası söylediği, "Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim" sözleri, siyaset kulislerini hareketlendirmiş, İyi Parti'nin de "Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin gösterdiği bir ismin aday olması önünde engel olmayacağı" öğrenilmişti. İYİ Parti'nin bu tutumu sonrasında DP, SP, DEVA ve Gelecek partilerinin nasıl bir tavır izleyeceği merak konusu oldu.

DP: Elimizden geleni yaparız

Cumhuriyet'in haberine göre, SP ve DP kanadı da bu konuda "İYİ Parti gibi düşünüyor." DP'li yetkililer, "DP, Millet İttifakı'nı destekliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da bizim ittifak kanadına güvenimiz tamdır. Ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP'nin belirleyeceği bir isim ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına DP de destek verecektir. Millet İttifakı'nın belirleyeceği aday her kim olursa olsun DP, Türk siyasetinin önünü açmak için elinden geleni yapacaktır" vurgusunda bulunuyor.

Saadet Partisi: Uzlaşı olmalı

SP kanadı da bu konuda Millet İttifakı bileşenleriyle "hemfikir olduğunu" belirtiyor. SP'nin en önemli önceliğinin Türkiye'nin normalleşmesi olduğunun altı çizilirken şu görüşler dillendiriliyor: "Türk siyasetinde kutuplaşmalar mevcut ve son bulması gerekiyor. Bu nedenle de SP, daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da 'uzlaşı' içinde hareket edecektir. Dolayısıyla CHP'nin belirleyeceği bir ismin ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesi normaldir. Her partinin tabii ki programı, hedefi vardır. Asgari ölçüde bazı isteklerden vazgeçmek, birlikteliklerin, uzlaşının gereğidir."