22 Aralık'tan bu yana büyük çözülme 15.1 milyar $

Döviz kurunda aralık ayında yaşanan suni çıkışın ardından, TL'nin cazibesini artırmak için uygulamaya alınan ve daha sonra kapsamı genişletilen kur korumalı TL mevduat, dövizden kaçışı hızlandırdı.

Başlangıçta bireyler için geliştirilen fakat daha sonra şirketlerin de kapsama alındığı kur korumalı TL mevduat hesapları 8 Şubat itibarıyla 313 milyar liraya ulaşırken, döviz mevduat hesaplarında da rekor çözülme yaşanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 22 Aralık'ta 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının (DTH) büyüklüğü, 7 Şubat itibarıyla 15 milyar 149 milyon dolar azalarak 246 milyar 490 milyon dolarla 16 Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu süreçte bireysel döviz hesapları 4 milyar 819 milyon dolar azalarak 158 milyar 875 milyon dolara indi.

REKOR DÖVİZ SATIŞI

Döviz hesaplarında en çarpıcı çözülme şirketler kesiminde yaşandı. Yabancı ajansların, "şirketler ilgi göstermez" şeklindeki haberlerine karşılık, şirketlerin döviz hesapları 22 Aralık'tan 7 Şubat'a kadar olan dönemde 10 milyar 335 milyon dolar azalarak 87 milyar 615 milyon dolarla 5 Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Şirketlerin döviz hesaplarında 28 Ocak-4 Şubat arasında 3.3 milyar dolarla tarihin haftalık bazda en büyük düşüşü yaşandı.

8 MİLYAR VERGİ AVANTAJI

Şirketlerin kur korumalı TL mevduata ilgisinin artmasında, kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı etkili oldu. 313 milyar lira büyüklüğündeki kur korumalı TL mevduatın yaklaşık 75 milyar lirası şirketlerin katılımından oluştu. Kur korumalı TL mevduat hesabına geçişin şu ana kadar şirketlere sağladığı avantaj yaklaşık 8 milyar liraya ulaştı.

Kur korumalı TL mevduat hesabına katıldığını açıklayan şirketlerin hisselerinin de yükselmesi dikkat çekti. Papilon'un hisseleri 2 günde yüzde 15 yükselirken, Kalekim bir günde yüzde 10 değer kazandı. Acıselsan hisseleri de yüzde 10 oranında prim yaptı.

TL MEVDUAT REKOR SEVİYEDE

Döviz hesaplarındaki hızlı çözülmeyle birlikte TL mevduatta rekor kırıldı. BDDK verilerine göre, 22 Aralık'ta 1 trilyon 833 milyar lira olan TL mevduatın büyüklüğü 7 Şubat itibarıyla 252 milyar lira artarak 2 trilyon 85 milyar TL ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan Merkez Bankası dün yaptığı yönetmelik değişikliğiyle kur korumalı mevduata dönen net ihracatçı olmayan şirketlere de yabancı para reeskont kredisi imkanı getirdi.

BDDK VERİLERİ AÇIKLAYACAK

BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verilerin 14 Şubat'tan itibaren yayımlanacağını bildirdi. BDDK tarafından yapılan açıklamada, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının grafiği de paylaşılırken, 7 Şubat'ta hesaplardaki tutarın 313 milyara ulaştığı, bunun 171 milyarının Hazine, 142 milyar lirasının ise Merkez Bankası destekli hesaplarda bulunduğu bilgisi verildi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU