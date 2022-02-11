Netflix'ten İstanbul'u işgal övgüsü

Netflix Türkiye, 2022'den 1919 yılına giderek Atatürk'e düzenlenen bir komployu engellemeye çalışan bir gencin maceralarının anlatıldığı yeni dizisinin fragmanı için "Kendini 1919'da bulmak. Keşke benim de başıma gelse" deyince tepki çekti.

Sosyal medyada o tweet "İşgal İstanbulu'na özlem" diye yorumlandı.

Netflix Türkiye, 3 Mart'ta izleyicilerle buluşacak yeni yapımı "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin ilk fragmanını Twitter hesabından yayımladı. Dijital platform, yeni dizisinin fragmanının yer aldığı paylaşımın altına gelen bir yoruma "Kendini 1919'da bulmak. Keşke benim de başıma gelse" yanıtını verince olanlar oldu.

Netflix Türkiye hesabından atılan bu yanıt mesajı, sosyal medyada Netflix'in "işgal altındaki İstanbul'u arzu ettiği" şeklinde yorumlanınca, sosyal medyada tepki çekti.