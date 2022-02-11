Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ortaya atılan 'istifa edecek' iddialarına ilişkin "Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi
Eklenme : 11 Şubat 2022 09:41
Hürriyet'ten Hande
Fırat'ın köşe yazısında aktardığı bilgilere göre Fahrettin Altun açıklamasının
detayında:
Allah'a şükür biz, birlik, bütünlük içinde çalışıyoruz. Bizim farklı siyasal hareketlerde olduğu gibi bir liderlik sorunumuz yok. Liderimiz belli. Liderimiz kudretli, dirayetli ve basiretli. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."