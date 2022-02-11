Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
Gazeteci Candaş Tolga Işık twitter hesabından çarpıcı iddialarda buludu. Işık twitinde, en az bir en fazla 3 bakanın değişecebileceğini ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Şubat 2022 09:05
Candaş Tolga Işık twitter hesabından; Kabinede değişiklik geliyor. En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor... Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor. İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız