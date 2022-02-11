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Diyanet'in ihtisas sınavlarına ALES şartı getirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı' nda ALES şartı getirildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Şubat 2022 09:22
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Diyanet'in ihtisas sınavlarına ALES şartı getirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı"nda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) şartı getirildiğini duyurdu.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılı "İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı" şartlarında ALES-SÖZ puan türünden en az 55 alma şartı aranacaktır. İhtisas kursuna müracaat edecek personelimize şimdiden başarılar dileriz."

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