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Yarıyıl tatilinde 142 bin öğretmen ÖBA'dan eğitim aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla ilk kez açılan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) dijital platformundan iki haftalık yarıyıl tatilinde 142 bin 425 öğretmen eğitim aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Şubat 2022 11:02
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Yarıyıl tatilinde 142 bin öğretmen ÖBA'dan eğitim aldı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak için ilk kez ÖBA dijital platformu oluşturuldu ve yarıyıl tatilinde kullanıma açıldı.

İklim değişikliğinden atık yönetimine, etkinlik temelli ders tasarımından ilk yardım eğitimine kadar 10 farklı eğitim seçeneğinin sunulduğu eğitim seminerlerine, isteğe bağlı olarak 175 bin 309 öğretmen katıldı. 142 bin 425 öğretmen en az bir eğitim alırken, iki haftalık yarıyıl tatilinde toplamda 444 bin 850 eğitim tamamlandı.

- En fazla talep iklim değişikliği ve sıfır atık yönetimi eğitimlerine

Öğretmenlerin en fazla katılım gösterdikleri eğitim, "çevre ve iklim değişikliği" oldu. 82 bin 455 öğretmen 8 saatlik "çevre ve iklim değişikliği", 82 bin 639 öğretmen ise 10 saatlik "atık yönetimi ve sıfır atık" eğitimini tamamladı. Bunları sırasıyla 69 bin 419 öğretmenin tamamladığı 6 saatlik "etkinlik temelli ders tasarımı", 47 bin 153 öğretmenin tamamladığı 18 saatlik "ilk yardım" ve 46 bin 633 öğretmenin tamamladığı 8 saatlik "kütüphane organizasyonu ve kullanımı" eğitimleri takip etti.

- Ortalama 3,1 farklı eğitim tamamlandı

Böylece ÖBA'ya katılan öğretmenler ortalama 3,1 farklı eğitimi tamamlamış oldu. 46 bin 922 öğretmen sadece bir eğitimi tamamlarken, 30 bin 916 öğretmen iki, 19 bin 488 öğretmen üç, 11 bin 493 öğretmen dört ve 33 bin 606 öğretmen de dörtten fazla farklı eğitimi tamamladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu dönem odaklandıkları konuların başında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesinin yer aldığını belirtti.

Bu kapsamda çok boyutlu adım attıklarını ve bu adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Özer, "2021'de düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020'ye göre yüzde 163 artarak yaklaşık 2,9 milyona ulaştı. Böylece son 10 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk." bilgisini verdi.

- "Öğretmenlerimizin taleplerini destekleyeceğiz"

Özer, 2022'de kurulan ÖBA dijital platformunun ilk kez yarıyıl tatilinde kullanılmaya başlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İsteğe bağlı olan bu eğitimlere katılımın oldukça fazla olması ve özellikle bu eğitimlerde çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili eğitimlere en fazla talebin olması bizleri oldukça sevindirdi. 2022'de öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimleriyle ilgili tüm eğitim taleplerini destekleyeceğiz. Bu süreçleri başarıyla yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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