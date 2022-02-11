Tarım Kredi'den gübreye yüzde 30 indirim

Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamanın büyük önem taşıdığının altı çizildi.

14 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilere üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanların sağlandığı açıklandı.

Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılarak, üre gübresi 9 bin 200 lira, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 lira ve çay gübresi 7 bin 500 liradan satılacak.