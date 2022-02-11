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Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentisini açıkladı. TTCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Cari yıl sonu TÜFE beklentisi Şubat döneminde yüzde 34,06 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Şubat 2022 11:23
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Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası'nın 2022 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı.

ENFLASYONU % 34 BEKLİYORLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yükselerek yüzde 34,06, yıl sonu dolar beklentisi ise düşerek 16,04 TL oldu. Yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14,19'a düştü.

Önceki anket döneminde yıl sonu; TÜFE beklentisi yüzde 29,75, dolar beklentisi 16,13 ve faiz beklentisi ise yüzde 14,27 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,75 iken, bu anket döneminde 34,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,37 iken, bu anket döneminde yüzde 24,83 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,54 ve yüzde 15,42 olarak gerçekleşmiştir.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2022 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 25,36 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(Grafik 2) (1) . Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 26,67'sinin beklentilerinin ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2022 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 37,06 olasılıkla yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 23,38 olasılıkla ise yüzde 16,00 - 18,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir (Grafik 4)(1) . Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 38,10'unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 23,81'inin beklentilerinin ise yüzde 16,00 - 18,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,27 iken, bu anket döneminde yüzde 14,19 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,13 TL iken, bu anket döneminde 16,04 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,85 TL ve 16,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

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