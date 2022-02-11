Arka Sokaklar dizisinde başrol oyuncusu veda mı ediyor?

YENİ BÖLÜMDE CENAZE TÖRENİ

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Ela Yörüklü'nün paylaştığı 'Arka Sokaklar' dizisi, bu akşam 614'üncü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin son bölümünde Engin Balkan, namlunun ucunda görünmüştü. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, silahını ona doğrultmuştu.

ENGİN ÖLECEK Mİ?

'Arka Sokaklar'ın 614'üncü yeni bölüm fragmanında ise Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin'in cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Engin Balkan için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur.

"GURUR DUYULACAK BİR MESLEKTAŞTI"

Rıza Baba'nın "Şehit Emniyet Müdürü Engin Balkan, bu teşkilatın göz bebeğiydi. Gurur duyulacak bir meslektaştı, örnek bir polisti. Yıllarca bu şehrin her sokağında gezdi" sözleri ise fragmana damga vuruyor.

Engin'in vurulması ile gelen acı olay bütün ekibi derinden etkiler. Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekip, tetikçi Lena'yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.

İlker İnanoğlu, Kanal D'nin reyting rekortmeni diziden bu akşam yayınlanacak olan bölümle ayrılacak.