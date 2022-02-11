İstanbul'da zamlı ekmek satışı bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı ekmek satışı bugünden itibaren başladı
5 sağlık çalışanını darp eden 2 hasta yakını tutuklandı
5 sağlık çalışanını darp eden 2 hasta yakını tutuklandı
Haydar Dümen hayatını kaybetti
Haydar Dümen hayatını kaybetti
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor
'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'
'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Ünvan değişikliğine girmeden 11 yıl müdürlük yaptı...343 bin TL iadesi istendi
Ünvan değişikliğine girmeden 11 yıl müdürlük yaptı...343 bin TL iadesi istendi
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi!
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi!
Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Bakan Nebati açıklayacak: Kredi ve altın için kritik gün Cumartesi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
Günlük vaka sayıları 100 binin altına geriledi
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
İstabul'da halk ekmekten sonra fırınlar da ekmeğe zam yaptı
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
TİHEK: Alevilere yöneltilen hakaretler ifade özgürlüğüne girmez
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Kendi çorabını öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
Öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
MSB'den 'Bakan yardımcıları ile ilgili FETÖ iddialarına' yalanlama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor

Hayati Yazıcı: Genel gerekçe ve madde gerekçeler üzerinde çalışıyoruz. Sanırım bir aksilik olmazda bu ay içerisinde Meclise teklif olarak sunumu gerçekleştireceğiz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Şubat 2022 12:57
Yazdır
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Siyasi Partiler Kanunu" ile "Seçim Yasası"na ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek "Sanırım bir aksilik olmazda bu ay içerisinde Meclise teklif olarak sunumu gerçekleştireceğiz." dedi.

Yazıcı, AA muhabirine, çalışmaları uzun zamandır devam eden Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ifade etti. Son düzenlemeler üzerinde çalışıldığını dile getiren Yazıcı, "Genel gerekçe ve madde gerekçeler üzerinde çalışıyoruz. Sanırım bir aksilik olmazda bu ay içerisinde Meclise teklif olarak sunumu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yazıcı, seçim barajının daha önce üzerinde uzlaşma sağlandığı gibi olacağına işaret ederek "Hem Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız kamuoyu ile paylaştı hem de Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı Sayın Bahçeli tarafından paylaşıldı. O oranda teklif gelecek ama Meclis ne yapar? Nihai kararda takdir Meclis Komisyonu ve Meclisindir. Herhalde belirlendiği şekilde çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şık olduğunu söylemek mümkün değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceğine ilişkin açıklamasına da değinen Yazıcı, Mecliste ikinci büyük partinin lideri olarak Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğunun fazla olduğu söyledi. Yazıcı, kamuoyu ile paylaşılan yönlendirmeye müsait söylemlerin makul, mantıklı ve etik değerlere uygun düşmesi gerektiğinin altını çizdi. Kamuoyundaki beklentinin bu yönde olduğuna işaret eden Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun saat 22.00'yi belirleyerek yaptığı açıklamaların hepsinin sorunlu olduğunu savundu.

Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun ilk ıslak imzalı evrak olarak paylaştığı belgenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yalanlandığını belirterek şöyle devam etti:

"Herkes bunu gördü. Sonrasında bir mekandan görüntü verdi. Mekanın ev olmadığı, bir otel odası olduğu görüldü. Son yaptığı elektrik açıklaması. Elbette partilerimiz, vatandaşlarımız ülkede kendilerini ilgilendiren konulara ilişkin eleştiri, öneri haklarını çok sert biçimde tahkir etmeden de kullanabilirler. Buna hiç kimsenin diyeceği yok ama 'Ben, bana gelen faturayı ödemeyeceğim.' demek ve bunu deklare etmek suretiyle bir tavır göstermek en azından yakışık alan bir tutum olmadığı kanısındayım. Liderlerin yaptığı uygulama, önerdikleri hususların örnek alınabilecek durumda olması lazım. Bir taraftan böyle söylüyor, bir taraftan 'Ben kimseyi davet etmedim.' sözleriyle ifade ediyor. Bu düpedüz bir çağrıdır, 'Ben böyle yapıyorum, siz de böyle yapın.' anlamına gelecek bir eylem biçimidir. Bunu da doğrusu yakıştıramıyorum. Şık olduğunu söylemek mümkün değil."

- "İnşallah millete faydalı konularda bir mutabakat sağlarlar"

Türkiye'de enflasyonist baskılar ve elektrik faturası gibi insanların sorunları ile meşgul olduklarını vurgulayan Yazıcı, 2023 seçimine kadar bunlarla meşgul olacaklarını belirtti. Yazıcı, muhalefetin sürekli bir toplantı gündeminde olduğunu ve bu toplantılarda bir ürün ortaya çıkaramadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Siyaseti takip edenlerin, 'Toplantıda şu çıktı.' diyebilmeleri, bir değer ortaya koyabilmeleri gerekir. Olgu ortaya çıkması gerekir. İnşallah millete faydalı konularda bir mutabakat sağlarlar. Bunu kamuoyu ile paylaşırlar. Onların bir siyasi tarzı, bizim bir siyasi pratiğimiz var. Bizim siyasetimizin temelinde millet var. Siyasetimizi planlarken milletin değerlerini, isteklerini, arzu ve taleplerini dikkate almak suretiyle imkanlar ölçüsünde planlıyor ve icra ediyoruz."

Yazıcı, bütün siyasi partilerin ülkenin gelişimi için ortak bir değer sergileyecek duruma gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hayati Yazıcı, Rize'deki programı kapsamında Ziraat Botanik Bahçesi'nde organize edilen toplantıda, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
'Bugünden başlayarak kadın örgütleri Meclis'te sözlerini söyleyecekler'
'Bugünden başlayarak kadın örgütleri Meclis'te sözlerini söyleyecekler'
'Kadınların hayatın her alanında yer alması önceliğimizdir'
'Kadınların hayatın her alanında yer alması önceliğimizdir'
Soylu: Gelen ihbarların yüzde 68'i asılsız
Soylu: Gelen ihbarların yüzde 68'i asılsız
AK Parti, MHP ve BBP, Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti, MHP ve BBP, Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor

Bu Habere Tepkiniz

Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu tutulması karşısında, davacının çocuğunun bu dersten muaf tutulması isteminin reddedilmesini hukuka uygun buldu.
MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

Muğla İli'nde bir lisede yaşanan olay MEB ile Danıştay'ı karşı karşıya getirdi. Okulda görevli müdür vekili ile İngilizce öğretmeni arasında duygusal ilişki yaşandığı iddia edildi. İddia ile ilgili yapılan soruşturma üzerine MEB, müdür vekilini memuriyetten çıkardı. Konu Danıştay'a geldi. Danıştay ise, iddiaları özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, idare mahkemesinin hukuka uygun olduğuna ilişkin verdiği kararın bozulmasını hükmetti. Danıştay ile MEB arasındaki iffetsizlik tartışmasının ayrıntıları şöyle:
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, öğretmen olan başvurucunun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım nedeniyle kınama cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne ilişkin bireysel başvuru kararını yayımladı.
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi

Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikal faaliyet kapsamında nöbete gelmeyen aile hekimlerine verilen ihtar puanı ile cezalandırılması işlemini hukuka uygun bularak aksi yöndeki mahkeme kararlarını bozdu.
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Yüksek maaşlara, çift maaşlara, seçimlere vs. dava açılabilir mi?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

GİH sınıfına geçen Polislerin emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Bu yazımızda memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı sorunların sitemiz uzmanlarınca açıklandığı özel konuları sekiz başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

Doğu'da görev yapan 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla son aşamaya gelen yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 62 bin 630 polis belirlenen yeni sürelere tabi olacak. Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17 Şubat 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor

Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor

İngiltere?de kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştıran ve bugüne kadar yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.