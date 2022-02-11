Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri yakalandı
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 11 Şubat 2022 13:26
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilerin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin açıklamasına göre, yakalanan şahıslardan ikisi PKK/KCK, ikisi de FETÖ terör örgütü mensubu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız