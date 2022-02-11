Siyah kağıttaki sahte doları gerçeğe çevirme vaadiyle 260 bin lira dolandırdı- Başkentte "kimyasal maddeyle siyah renkli sahte dolarları gerçeğe çevireceğim" diyerek bir esnafın 260 bin lirasını alan Kamerun uyruklu, polisin operasyonuyla İstanbul'da yakalandıANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler semtinde bir esnafı "kimyasal maddeyle siyah kağıttaki sahte parayı gerçek dolara çevirme" vaadiyle 260 bin lira dolandıran Kamerun uyruklu şüpheliyi İstanbul'da gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Siteler'de iş yeri bulunan C.K'nin dolandırıldığı şikayetiyle polis merkezine başvurması üzerine inceleme başlattı.Ekipler, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından kimliği tespit edilen şüpheliyi İstanbul'da kaldığı otel odasında yakaladı.Esnafın ifadeleri ve ekiplerin çalışması sonucu olay detaylarıyla aydınlatıldı.Buna göre, 6 ay önce İstanbul'da mobilya fuarına gelen ve kendini Kamerunlu bir diplomat olarak tanıtan Daniel Ebank Etoughe, ülkesi için 2 milyon 800 bin dolarlık mobilya alacağını belirterek, Siteler'de mobilya mağazası bulunan C.K. ile ön anlaşma yaptı.Fuardan yaklaşık bir ay sonra Ankara'ya gelen şüpheli, C.K'ye ödemeyi dolarla yapacağını ancak ülkesinden dolarları "siyah renkte" çıkartabildiğini söyledi.Şüpheli, siyah dolarları orijinal rengine çevirmek için elinde bir makine ile kimyasal bulunduğunu ve bunun için 260 bin liraya ihtiyacı olduğunu ifade etti.C.K'den aldığı bir miktar parayı kendi yaptığı düzeneğe koyan şüpheli, elindeki kimyasalın Türk Lirası üzerindeki maddeyle etkileşime gireceğini, sonrasında elde edeceği yeni kimyasalı kullanarak siyah renkli kağıtları doların gerçek rengine dönüştüreceğini öne sürdü.Deneme yapmak için esnaftan 200 liralık banknotlar alan şüpheli, makineye önceden yerleştirdiği ve aralarına birkaç gerçek ABD Doları banknotunun gizlendiği siyah kağıtların üzerine elindeki kimyasalı döktü. Siyah kağıtların arasından gerçek dolarları çıkartan şüpheli, daha sonra bu dolarları bankadan bozdurarak esnafın güvenini kazandı.

Bu yolla esnaftan aldığı 260 bin lirayı makineye koyan zanlı sistemi çalıştırdı. Esnafa, makineye daha önce yerleştirdiği sahte 260 bin lira ile işleme tabi tutulmuş sahte siyah dolarları veren şüpheli, cihaz içine gizlediği gerçek 260 bin liralık banknotlarla C.K'nin yanından ayrıldı.Elindeki siyah kağıtların dolara dönmesi için 24 saat bekleyen esnaf, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu.- Sahte kimlikle yakalandıOperasyon sonucu İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirilen şüphelinin üzerinden Eric Abanda adına düzenlenmiş Birleşmiş Milletler kimliğinin çıktığı belirtildi.Olayla ilgili bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.