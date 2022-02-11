Rehin aldılar, ağzına silah sokup kadın elbisesi giydirdiler: 4 gözaltı

Y.D.Ç. (28), E.T, G.Ü. ve G.Y, aralarında borç nedeniyle sorun bulunan E.M. (26) ile bir araya geldi.

Şüphelilerin E.M'yi Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki bir eve götürerek darbettikten sonra kadın elbisesi giydirip işkence yaptığı ve bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürüldü.

E.M'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelilerden Y.D.Ç'yi söz konusu evde yakaladı. Ekipler, daha sonra diğer zanlılar E.T, G.Ü. ve G.Y'yi de adreslerinde gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.