Rehin aldılar, ağzına silah sokup kadın elbisesi giydirdiler: 4 gözaltı
Bursa'da borç meselesi nedeniyle bir kişiye yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla kaydettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Şubat 2022 16:58
Y.D.Ç. (28), E.T, G.Ü. ve G.Y, aralarında borç nedeniyle sorun bulunan E.M. (26) ile bir araya geldi.
Şüphelilerin E.M'yi Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki bir eve götürerek darbettikten sonra kadın elbisesi giydirip işkence yaptığı ve bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürüldü.
E.M'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelilerden Y.D.Ç'yi söz konusu evde yakaladı. Ekipler, daha sonra diğer zanlılar E.T, G.Ü. ve G.Y'yi de adreslerinde gözaltına aldı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız