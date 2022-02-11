Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazının ardından Çamlıca Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için okunan 1000 hatm-i şerifin duası yapıldı.

Duanın ardından camideki vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Bayramınız mübarek olsun. Rabb'im nice cuma bayramlarına bizleri kavuştursun. Her şeyden önce tüm mümin kardeşlerimizin bu hatemati şerifi, Rabb'im kabul buyursun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği Kovid-19 hastalığına ilişkin, "İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rabb'imizin 'Ya Hafız' ismi şerifine sığındık. Tüm insanlığı muhafaza eylesin. Bu süre içerisinde gerek şahsım gerek eşim, ailem hakkında yapılan duaları ve bu duaları yapan kardeşlerimden Allah razı olsun. Gerçekten gerek ülkemizde gerek tüm dünyada bu beladan bir an önce Rabb'im bizleri muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

- "Atacağımız adımlar, ülkemizin çok daha güçlü olması içindir"

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah ülkemizi dünyada örnek ülkeler arasında göstermeye bizleri de muktedir eylesin. İktidarımızı, inşallah bu mücadele için attığımız adımların bereketini de bize göstersin, her noktada göstersin ve muhaliflerimize Rabb'im fırsat vermesin inşallah. Atacağımız adımlar, ülkemizin çok daha güçlü, çok daha diri olması içindir, birliği, beraberliği, dirliği içindir. Rabb'im bizlere bunu da en kısa zamanda göstersin inşallah."

Bu üç aylar içerisinde Leyle-i Regaib'e adım atıldığını aktaran Erdoğan, "Şimdi Leyle-i Mirac'a yürüyoruz. Rabb'im bu üç aylar içerisinde yaptığımız, yapacağımız tüm ibadetlerin bereketini de bizlere göstersin. Alemi İslam'ın birliğini, beraberliğini -elhamdülillah- çok daha güçlü kılsın. Gerek Diyanet İşleri Başkanı'mıza gerek şu mübarek camimizdeki imam, müezzin tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Bu hatm-i şerifleri indiren kardeşlerimden Allah razı olsun. Rabb'im recepe, şabana kavuştuğumuz gibi ramazana ve Ramazan Bayramı'na da bizleri kavuştursun." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde kıldığı Cuma Namazının ardından cemaate seslendi.

"Çalışmaları evimde yürüttüm"

Pazartesi nasip olursa Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahatim olacak. Şu an itibarıyla süreç içerisinde ne kırgınlık, ne yorgunluk, bitkinlik olmadı. Evimde de çalışmalarını uluslararası, ulusal hepsini aynı şekilde yürüttüm. Ankara'da arkadaşlarımla olamadım fakat İstanbul'dan Ankara'ya sürekli video konferansla olsa da irtibatı sürdürdük. Geçen hafta cumartesi günü Zonguldak'taki tünellerin açılışına yine buradan katıldım. Tabi muhteşem eser meydana geldi. Adına yakışır oldu, Teoman Duralı hocamız Allah rahmet eylesin bambaşka bir isimdi.

"Eşim henüz koronavirüsü atlatamadı"

Eşimin rahatsızlığı benden bir gün sonra başladı. Fakat henüz atlatamadı ve şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. Fakat rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum inşallah atlatır. Çünkü seyahate birlikte gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz. Muhakkak benle beraber olması lazım. Rabbim şifalar versin Ona da inşallah.

"Dünyadan kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz"

Sürekli Ankara'dan gelen notlar var onları inceliyorum. Görüşmeler yaptığım ülkelerin liderleri ile ilgili yine notlar ve o ülkelerle ilgili gelen notlar. Malum şu anda bir Rusya-Ukrayna krizi var bununla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretimizden sonra Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Onlarla da görüşmeleri yürütmüş olduk. Libya'da gelişmeler var orayı da takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Azerbaycan ile ilgili gelişmeler olumlu istikamette yürüyor. Bunlar zaten bizi mutlu ediyor. Dünyadan tabi kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz.

"Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz"

Bir değer taraftan da, Muhalefetin spekülatif, elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Aslında tabi muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımız zaman Batı'da şu anda elektrik fiyatları doğalgaz fiyatları nerelerde bizde ise tamamıyla biz vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz.

Herşeyden önce dün akşam özel kalemden bizi arayan, bize mesajlarını gönderen 400'e yakın mesaj vardı. Onları şöyle bir gözden geçirdim büyük ihtimal hepsine döneceğim. Bunun yanında tabi dünya liderleri de aynı şekilde. Bu tabi aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun göstergesi. Hepsinden çok daha anlamlısı bugün bu bin Hatmi şerifin indirilmiş olması, o da bizim için ayrı bir manevi hazdır manevi güçtür, Allah razı olsun.