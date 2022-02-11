Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
TBB, elektrik zamlarına dava açtı
TBB, elektrik zamlarına dava açtı
El ilanı dağıtan araştırma görevlisine verilen uyarı cezasına AYM'den onay
El ilanı dağıtan araştırma görevlisine verilen uyarı cezasına AYM'den onay
Elektrikte indirim olacak mı?
Elektrikte indirim olacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yarın bir paket açıklayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yarın bir paket açıklayacağız
Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum
Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum
İstanbul'da zamlı ekmek satışı bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı ekmek satışı bugünden itibaren başladı
5 sağlık çalışanını darp eden 2 hasta yakını tutuklandı
5 sağlık çalışanını darp eden 2 hasta yakını tutuklandı
Haydar Dümen hayatını kaybetti
Haydar Dümen hayatını kaybetti
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor
'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'
'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Ünvan değişikliğine girmeden 11 yıl müdürlük yaptı...343 bin TL iadesi istendi
Ünvan değişikliğine girmeden 11 yıl müdürlük yaptı...343 bin TL iadesi istendi
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
Candaş Tolga Işık: En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi!
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti gibi!
Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dokuz ilde okullar tatil
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
Testleri negatif çıkan Erdoğan'dan ilk paylaşım
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kovalamacada 2 polis serbest
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum

Erdoğan: 2 sinovac 3 te biontech oldum, ve aşıların tesiriyle de kısa zamanda bu hastalığı geçirmiş oldum.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Şubat 2022 14:59
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazının ardından Çamlıca Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için okunan 1000 hatm-i şerifin duası yapıldı.

Duanın ardından camideki vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Bayramınız mübarek olsun. Rabb'im nice cuma bayramlarına bizleri kavuştursun. Her şeyden önce tüm mümin kardeşlerimizin bu hatemati şerifi, Rabb'im kabul buyursun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği Kovid-19 hastalığına ilişkin, "İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rabb'imizin 'Ya Hafız' ismi şerifine sığındık. Tüm insanlığı muhafaza eylesin. Bu süre içerisinde gerek şahsım gerek eşim, ailem hakkında yapılan duaları ve bu duaları yapan kardeşlerimden Allah razı olsun. Gerçekten gerek ülkemizde gerek tüm dünyada bu beladan bir an önce Rabb'im bizleri muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

- "Atacağımız adımlar, ülkemizin çok daha güçlü olması içindir"

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah ülkemizi dünyada örnek ülkeler arasında göstermeye bizleri de muktedir eylesin. İktidarımızı, inşallah bu mücadele için attığımız adımların bereketini de bize göstersin, her noktada göstersin ve muhaliflerimize Rabb'im fırsat vermesin inşallah. Atacağımız adımlar, ülkemizin çok daha güçlü, çok daha diri olması içindir, birliği, beraberliği, dirliği içindir. Rabb'im bizlere bunu da en kısa zamanda göstersin inşallah."

Bu üç aylar içerisinde Leyle-i Regaib'e adım atıldığını aktaran Erdoğan, "Şimdi Leyle-i Mirac'a yürüyoruz. Rabb'im bu üç aylar içerisinde yaptığımız, yapacağımız tüm ibadetlerin bereketini de bizlere göstersin. Alemi İslam'ın birliğini, beraberliğini -elhamdülillah- çok daha güçlü kılsın. Gerek Diyanet İşleri Başkanı'mıza gerek şu mübarek camimizdeki imam, müezzin tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Bu hatm-i şerifleri indiren kardeşlerimden Allah razı olsun. Rabb'im recepe, şabana kavuştuğumuz gibi ramazana ve Ramazan Bayramı'na da bizleri kavuştursun." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde kıldığı Cuma Namazının ardından cemaate seslendi.

"Çalışmaları evimde yürüttüm"

Pazartesi nasip olursa Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahatim olacak. Şu an itibarıyla süreç içerisinde ne kırgınlık, ne yorgunluk, bitkinlik olmadı. Evimde de çalışmalarını uluslararası, ulusal hepsini aynı şekilde yürüttüm. Ankara'da arkadaşlarımla olamadım fakat İstanbul'dan Ankara'ya sürekli video konferansla olsa da irtibatı sürdürdük. Geçen hafta cumartesi günü Zonguldak'taki tünellerin açılışına yine buradan katıldım. Tabi muhteşem eser meydana geldi. Adına yakışır oldu, Teoman Duralı hocamız Allah rahmet eylesin bambaşka bir isimdi.

"Eşim henüz koronavirüsü atlatamadı"

Eşimin rahatsızlığı benden bir gün sonra başladı. Fakat henüz atlatamadı ve şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. Fakat rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum inşallah atlatır. Çünkü seyahate birlikte gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz. Muhakkak benle beraber olması lazım. Rabbim şifalar versin Ona da inşallah.

"Dünyadan kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz"

KAPAT [X]

Sürekli Ankara'dan gelen notlar var onları inceliyorum. Görüşmeler yaptığım ülkelerin liderleri ile ilgili yine notlar ve o ülkelerle ilgili gelen notlar. Malum şu anda bir Rusya-Ukrayna krizi var bununla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretimizden sonra Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Onlarla da görüşmeleri yürütmüş olduk. Libya'da gelişmeler var orayı da takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Azerbaycan ile ilgili gelişmeler olumlu istikamette yürüyor. Bunlar zaten bizi mutlu ediyor. Dünyadan tabi kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz.

"Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz"

Bir değer taraftan da, Muhalefetin spekülatif, elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Aslında tabi muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımız zaman Batı'da şu anda elektrik fiyatları doğalgaz fiyatları nerelerde bizde ise tamamıyla biz vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz.

Herşeyden önce dün akşam özel kalemden bizi arayan, bize mesajlarını gönderen 400'e yakın mesaj vardı. Onları şöyle bir gözden geçirdim büyük ihtimal hepsine döneceğim. Bunun yanında tabi dünya liderleri de aynı şekilde. Bu tabi aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun göstergesi. Hepsinden çok daha anlamlısı bugün bu bin Hatmi şerifin indirilmiş olması, o da bizim için ayrı bir manevi hazdır manevi güçtür, Allah razı olsun.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti'li Turan: Uluslararası anlaşmalar haftaya Genel Kurul'da görüşülecek
AK Parti'li Turan: Uluslararası anlaşmalar haftaya Genel Kurul'da görüşülecek
HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Çorum Cezaevi' iddialarına yalanlama
HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Çorum Cezaevi' iddialarına yalanlama
AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları kanunsuzluğu teşviktir
AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları kanunsuzluğu teşviktir
Fahrettin Altun'dan 'Odağımız 2023' paylaşımı: Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak
Fahrettin Altun'dan 'Odağımız 2023' paylaşımı: Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yarın bir paket açıklayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yarın bir paket açıklayacağız
Anayasa değişikliği sürecinde 'görev süresi ile ilgili' vekiller Komisyon'da ne demişler?
Anayasa değişikliği sürecinde 'görev süresi ile ilgili' vekiller Komisyon'da ne demişler?

Bu Habere Tepkiniz

Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk bölümü henüz açıklanmadı.
Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu tutulması karşısında, davacının çocuğunun bu dersten muaf tutulması isteminin reddedilmesini hukuka uygun buldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

Muğla İli'nde bir lisede yaşanan olay MEB ile Danıştay'ı karşı karşıya getirdi. Okulda görevli müdür vekili ile İngilizce öğretmeni arasında duygusal ilişki yaşandığı iddia edildi. İddia ile ilgili yapılan soruşturma üzerine MEB, müdür vekilini memuriyetten çıkardı. Konu Danıştay'a geldi. Danıştay ise, iddiaları özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, idare mahkemesinin hukuka uygun olduğuna ilişkin verdiği kararın bozulmasını hükmetti. Danıştay ile MEB arasındaki iffetsizlik tartışmasının ayrıntıları şöyle:
Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, öğretmen olan başvurucunun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım nedeniyle kınama cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne ilişkin bireysel başvuru kararını yayımladı.
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi

Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikal faaliyet kapsamında nöbete gelmeyen aile hekimlerine verilen ihtar puanı ile cezalandırılması işlemini hukuka uygun bularak aksi yöndeki mahkeme kararlarını bozdu.
Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Yüksek maaşlara, çift maaşlara, seçimlere vs. dava açılabilir mi?
Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

GİH sınıfına geçen Polislerin emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?
Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Bu yazımızda memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı sorunların sitemiz uzmanlarınca açıklandığı özel konuları sekiz başlıkta açıklamaya çalışacağız.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17 Şubat 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor

Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor

İngiltere?de kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştıran ve bugüne kadar yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.