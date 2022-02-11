TBB, elektrik zamlarına dava açtı

TBB'den yapılan açıklamada, elektriğin ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmet olduğu belirtilerek, Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 1. maddesi kapsamında elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerektiği ifade edildi.

Birlik tarafından Danıştaya dava açıldığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasaya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır."