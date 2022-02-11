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FETÖ'den aranan yardımcı doçent yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan ve KHK kapsamında görevden alınan yardımcı doçent polis tarafından yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Şubat 2022 16:09
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FETÖ'den aranan yardımcı doçent yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 2016 yılında Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Afyonkarahisar Üniversitesi yapılanmasında yer aldığı tespit edilerek KHK kapsamında AKÜ üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yaparken ihraç edilen ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulana Yücel G. isimli şahıs; Erkmen Beldesi civarındaki yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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