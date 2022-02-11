Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Polis memurlarının kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları, eş durumu, çocukların öğrenim durumları sebebiyle yer değiştirme, boşanma sebebiyle tayin isteme gibi mazeretlerle dilekçe ve rapor veren emniyet mensupları atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Düzensizlik ve belirsizliğin sona ermesi ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için, atama bekleyen polisler adına yetkililere memurlar.net olarak sonuçların bir an evvel açıklanması talebinde bulunuyoruz.

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