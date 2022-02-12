FETÖ'den gözaltına alınan 5 avukattan 3'ü serbest bırakıldı
Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 avukattan 3'ü serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 23:43
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukatlar hakkında FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 avukattan emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y, Z.T. ve A.L.B. çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan avukat S.P'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız