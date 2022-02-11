AK Parti'li Turan: Uluslararası anlaşmalar haftaya Genel Kurul'da görüşülecek

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek hafta üç gün boyunca Türkiye ile birçok ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, çeşitli alanlarda önemli iş birliği konularını içeren çok sayıda uluslararası sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair teklifleri görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Tüm partilerden görüşmelere katkı sunmasını beklediklerini ifade eden Turan, verimli bir yasama haftası olmasını diledi.