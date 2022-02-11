Savcılık, TÜİK'in ENAG için yaptığı suç duyurusunu haklı buldu

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurum, yöneticiliğini Veysel Ulusoy'un yaptığı ve kamuoyunda kendilerini ENAG adıyla tanıtan grup için 23 Şubat 2021'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi gönderdi.

Dilekçe de ENAG'ın 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 6. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği, aynı Kanunun 53. maddesi uyarınca adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ENAG üyelerinin adres bilgilerinin İstanbul'da olması nedeniyle dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ve Başsavcılık TÜİK'in vermiş olduğu şikayet dilekçesini inceleyerek, TÜİK'i haklı buldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturması Bürosu tarafından 17 Ocak 2022'de Ulusoy'a gönderilen "Ön Ödeme Önerisi" belgesinde, "Yukarıda yazılı suçu işlediğinize dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu anlaşıldığından, bu suça temas eden adli para cezası ile soruşturma gideri olmak üzere toplam tutarı ödemeniz durumunda hakkınızda bu suçtan kamu davası açılmayacağı, ancak cezanın ödenmemesi durumunda hakkınızda kamu davası açılacağı." ifadeleri yer aldı.

Ulusoy, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının göndermiş olduğu adli para cezası ve soruşturma gideri masrafını ödeyerek, işlediği suçu kabul etmiş oldu ve hakkında kamu davası açılmasından kurtuldu.

Söz konusu TÜİK Kanunun 6. maddesinin üçüncü fıkrasında "İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmalarının sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açıklamaları halinde, araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler." hükmü yer alıyor.

Aynı Kanunun 53. maddesinin ikinci fıkrasında "Bu Kanunun 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ve 14'üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere uymayan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcilerine adli para cezası verilir." hükmü bulunuyor.