Devlete ait ağaçları satan 2'si orman memuru 3 kişi tutuklandı
Osmaniye'de, Orman İşletme Müdürlüğü adına kesilerek kuruma teslim edilmesi gereken ağaçları para karşılığı odun ve kömürcülere sattıkları ve yapılan iş karşılığında rüşvet alındığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Şubat 2022 19:43
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı A.K'nin devletten izin alarak Orman İşletme Müdürlüğü adına kestiği ağaçları, kurum deposuna götürmediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ağaçların A.K. tarafından Hatay, Adana ve Mersin'deki odun kömür satan kişilere para karşılığı verildiği belirlendi.
Ekipler, A.K. ve ona yardım eden Ş.K. ile yapılan işin gizlenmesi karşılığı rüşvet aldıkları iddia edilen Orman İşletme Müdürlüğünde görevli M.S. ile Ö.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.K, M.S, ve Ö.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız