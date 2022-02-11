Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi

Rusya-Ukrayna krizi tırmanıyor! ABD 3 bin ilave asker ve 4 gemi gönderiyor
Rusya-Ukrayna krizi tırmanıyor! ABD 3 bin ilave asker ve 4 gemi gönderiyor
Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına soruşturma: 4 gözaltı
Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına soruşturma: 4 gözaltı
Piyasalarda Ukrayna depremi: Altın ve petrol fırladı
Piyasalarda Ukrayna depremi: Altın ve petrol fırladı
Çalışanlar o sektöre yöneldi, turizmde istihdam sıkıntısı başladı
Çalışanlar o sektöre yöneldi, turizmde istihdam sıkıntısı başladı
Üniversiteye girişte baraj puanı kaldırıldı
Üniversiteye girişte baraj puanı kaldırıldı
Twitter çöktü
Twitter çöktü
Soruşturma tamamlandı, Sedef Kabaş'a istenen ceza belli oldu
Soruşturma tamamlandı, Sedef Kabaş'a istenen ceza belli oldu
Devlete ait ağaçları satan 2'si orman memuru 3 kişi tutuklandı
Devlete ait ağaçları satan 2'si orman memuru 3 kişi tutuklandı
Vaka sayıları açıklandı: 95 bin 65 yeni vaka, 253 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 95 bin 65 yeni vaka, 253 vefat
Savcılık, TÜİK'in ENAG için yaptığı suç duyurusunu haklı buldu
Savcılık, TÜİK'in ENAG için yaptığı suç duyurusunu haklı buldu
AGÜ'lü akademisyenlerden dünyada bir ilk! Şimdiden ihracata başladılar
AGÜ'lü akademisyenlerden dünyada bir ilk! Şimdiden ihracata başladılar
Erdoğan, Bakan Nebati ile yarın açıklanacak paketi görüşecek
Erdoğan, Bakan Nebati ile yarın açıklanacak paketi görüşecek
Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
TBB, elektrik zamlarına dava açtı
TBB, elektrik zamlarına dava açtı
El ilanı dağıtan araştırma görevlisine verilen uyarı cezasına AYM'den onay
El ilanı dağıtan araştırma görevlisine verilen uyarı cezasına AYM'den onay
Elektrikte indirim olacak mı?
Elektrikte indirim olacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yarın bir paket açıklayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yarın bir paket açıklayacağız
Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum
Erdoğan: Aşıların tesiriyle kısa zamanda hastalığı geçirmiş oldum
İstanbul'da zamlı ekmek satışı bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı ekmek satışı bugünden itibaren başladı
5 sağlık çalışanını darp eden 2 hasta yakını tutuklandı
5 sağlık çalışanını darp eden 2 hasta yakını tutuklandı
Haydar Dümen hayatını kaybetti
Haydar Dümen hayatını kaybetti
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Yasası kanun teklifi bu ay Meclis'e geliyor
'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'
'10 bin imama ihtiyacımız var, 7 bin 800'ünün atamasını Ramazan'a yetiştireceğiz'
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
'Haksız fiyat artışı şikayeti' artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı!
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: WhatsApp yazışmaları gerekçesiyle işten çıkarılma hak ihlali
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Fahrettin Altun istifa edecek mi? Altun'dan açıklama
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Emniyet ve tapu müdür yardımcıları dahil sahtecilikten 15 gözaltı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde burnunda çıkan sivilcenin ardından cilt kanseri teşhisi konulan 59 yaşındaki Kazım Öztaş'ın burnu her gün milim milim eridi. 31 kez yüz ameliyatı geçiren Öztaş, tedavisinin devamı için yardım istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Şubat 2022 23:40
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Güldibi Mahallesinde ikamet eden 59 yaşındaki Kazım Öztaş'a burnunda çıkan sivilce sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde cilt kanseri tanısı konuldu. Teşhis sonrasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji bölümüne sevk edilen Öztaş, burada ışın tedavisi gördü. 15 seans sonrasında burnundaki kıkırdağı eriyen Öztaş, burada 31 kez yüz ameliyatı geçirdi.

"Işın tedavisinde 15 seans gördü ve burnu kıkırdağı eriyip döküldü"

Işın tedavisi neticesinde burnunu kaybeden Kazım Öztaş'ın oğlu Erdem Öztaş, "2009 senesinde babama cilt kanseri teşhisi konuldu. Burnunda çıkan sivilce ameliyatla alınmadı, ışın tedavisine gönderildi. Işın tedavisinde 15 seans gördü ve burnu kıkırdağı eriyip döküldü. Bundan doğan sebeplerden dolayı 31 defa ameliyat oldu ve bu süreçler sıkıntılı geçti. Her defasında daha da kötüye gitti. Düzeltmek için başını şişirdiler burnuna parça yapmak istediler olmadı, kolundan ve ayağından parça aldılar yapılamadı. Şuan hastalığı devam ediyor ve ayın 15'inde yeniden bir ameliyatı var. Ameliyatı devlet karşılıyor fakat yüzündeki maskeyi karşılamıyor ve maske baya bir maliyetli. Biz bu konuda bilgisi olan, yardımcı olacak, destek olacak insanları arıyoruz. Nasıl olur, nasıl bir maske yapılabilir" dedi.

"Kalıcı bir çözüm istiyoruz"

Sosyal medyada yardımlaşma derneği kuran ve Öztaş için yardım kampanyası başlatan Cüneyt Uzun, "Kazım amcamızın burnunda sivilce çıkması neticesinde cilt kanseri teşhisi koyulmuş kendisine bununla alakalı olarak 13 senede 31 kere ameliyat geçirmiş. 15'inde bir ameliyatı var ve bunun bedeli 50-60 bin lira tutuyor. Bunu biz dernek olarak elimizden geldiğince karşılamaya çalışacağız yalnız ameliyat yapılmışken kalıcı bir çözüm istiyoruz. Eğer bir maske yapılırsa amcamız bundan sonraki yaşamında daha rahat edecektir çünkü yeme ve içmede zorlanıyor" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Koca: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun
Bakan Koca: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun
Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Vaka sayıları açıklandı: 95 bin 65 yeni vaka, 253 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 95 bin 65 yeni vaka, 253 vefat
LC Waikiki 2'nci el ürün satışına başladı
LC Waikiki 2'nci el ürün satışına başladı
Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Karaciğeri iflas eden Belediye Başkanı için acil donör aranıyor
Özgecan Aslan ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı
Özgecan Aslan ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

Bu Habere Tepkiniz

Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek
Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek
Üniversitelerde kişiye özel ilan furyası bir türlü sona ermiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de sözleşmeli personel alımlarında onlarca kişiye özel sertifika şartına yer verdi!
2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, personel alımlarının tamamlanmasından sonra 2022 yılının ikinci yarısında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak
Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor
Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor
Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk bölümü henüz açıklanmadı.
Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?
Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu tutulması karşısında, davacının çocuğunun bu dersten muaf tutulması isteminin reddedilmesini hukuka uygun buldu.
MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti
MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti
Muğla İli'nde bir lisede yaşanan olay MEB ile Danıştay'ı karşı karşıya getirdi. Okulda görevli müdür vekili ile İngilizce öğretmeni arasında duygusal ilişki yaşandığı iddia edildi. İddia ile ilgili yapılan soruşturma üzerine MEB, müdür vekilini memuriyetten çıkardı. Konu Danıştay'a geldi. Danıştay ise, iddiaları özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, idare mahkemesinin hukuka uygun olduğuna ilişkin verdiği kararın bozulmasını hükmetti. Danıştay ile MEB arasındaki iffetsizlik tartışmasının ayrıntıları şöyle:
Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı
Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, öğretmen olan başvurucunun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım nedeniyle kınama cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne ilişkin bireysel başvuru kararını yayımladı.
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi
Danıştay aile hekimlerinin sendikal faaliyetlerinde çerçeveyi çizdi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikal faaliyet kapsamında nöbete gelmeyen aile hekimlerine verilen ihtar puanı ile cezalandırılması işlemini hukuka uygun bularak aksi yöndeki mahkeme kararlarını bozdu.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17 Şubat 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor
Kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor
İngiltere?de kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştıran ve bugüne kadar yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.