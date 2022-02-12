Erdoğan karantinadayken 11 devlet başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan partilerin genel başkanları ve devlet başkanlarına Twitter hesabı üzerinden tek tek teşekkür etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Afrika ülkelerinden de destek videoları geldi. Videolu mesajda Togo, Mogadişu, Kuala Lumpur, Moro, Tanzanya, Sudan ve Çad'da yaşayan Müslümanların geçmiş olsun dilekleri ve duaları yer aldı. Erdoğan, videoyu alıntılayarak "Ne kadar uzakta olursak olalım, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz birer parça olduğumuz, kalplerinde, güzel temennilerinde, dualarında yer bulduğumuz tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde diplomasi trafiğine ara vermedi. 11 ayrı devlet başkanıyla telefonda görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir telefon konuşması yaptı.

Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından kendisine iyileşmesi için temenni de bulunarak video çeken çocuklara da Twitter üzerinden teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ebru Karatosun