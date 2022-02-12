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Elektrik faturaları için yeni formüller

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 21 elektrik dağıtım bölgesinin sahipleriyle toplantı yaptı. Bakan Dönmez, elektrik faturalarıyla ilgili esnaf ve diğer STK'ların taleplerini değerlendirdiklerini söyledi. Öte yandan; elektrik faturaları için yeni formüller de masaya yatırıldı!

Kaynak : Sabah
Eklenme : 12 Şubat 2022 08:37
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Elektrik faturaları için yeni formüller

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileriyle iki kritik toplantı yaptı. İlk toplantıda altyapı yatırımları, mevcut durum ve afet yönetimi teknik düzeyde ele alındı. Bakan Fatih Dönmez'in toplantıda 21 bölgesinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerini uyararak, "Afet gibi olağanüstü dönemler için tatbikat yapın. Kriz yönetimini oluşturun" dediği öğrenildi.

2 SAATLİK TOPLANTI

Basına kapalı olarak gerçekleşen ilk toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Enerji Bakanı Dönmez, "Elektrik dağıtım şirketlerimizle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdik. Uyarılarımızı yaptık. Güçlü ve zayıf olduğumuz noktaları değerlendirdik. Dağıtım şirketleri tarafından 40 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yıl bu rakam 67 milyar liraya yükselecek. Yeni yatırımlarla şebeke ağımızı genişletiyoruz. 100 milyar dolarlık yatırım son 20 yılda yapıldı. 100 bin megavata elektriğimizi son 20 yılda ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKTE İNDİRİM İÇİN TALEPLER MASADA

Enerji fiyatlarının küresel sorun haline geldiğini, 2021'den itibaren kömürün fiyatının 5, doğalgazın ise 10 kat arttığını hatırlatan Dönmez, "2021'de elektrik ve doğalgaz faturalarında hükümetimiz 100 milyar liralık destekte bulundu. Dolaylı ve doğrudan desteklerin tutarı 165 miyar lira. Elektrikte yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75 seviyesinde. Bu süreçte enerji sektöründen özellikle sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ettik" dedi.

Yüksek faturalarla ilgili küçük ölçekli işletmeler ve STK'lardan gelen önerileri değerlendirdiklerini belirten Dönmez, vatandaşı provoke etmeye çalışan muhalefet partilerine tepki göstererek, "Enerji sektörü her gün kendini yenilerken altyapı yatırımları ve serbest piyasa atılımlarıyla örnek gösterilirken muhalefetin Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan indiğini görüyoruz" diye konuştu.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Toplantılara Bakan Dönmez'in yanı sıra Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile EPDK, EÜAŞ, TEDAŞ ve TEİAŞ'ın yönetimleri katıldı. Özel sektörden ise aralarında ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kolin Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Cemil Kazancı, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ında aralarında olduğu patronlar katıldı.

ELEKTRİK TARİFELERİ İÇİN YENİ FORMÜLLER

Toplantıda sadece dağıtım şirketlerinin sahipleri yer alırken, elektrik faturalarının üzerindeki yükün vatandaş lehine hafifletilmesi konusunda neler yapılabileceğine dair konuların da ele alındığı bir dizi başlığın görüşüldüğü öğrenildi.

Toplantıda konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127'lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde durulduğu ifade edildi.

BARIŞ ŞİMŞEK

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