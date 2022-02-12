Gazi başçavuşun yaşama azmi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınır hattında görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ufuk Taşçı'nın (52), 2014 Kasım'ında yanına bomba düşmesi sonucu kalbi durdu. Taşçı'nın oksijensiz kalan beyin hücrelerinde hasar oluştu. Müdahale ile yeniden hayata dönen Taşçı, Ankara'ya sevk edildiği sırada yeniden kalbi durdu. Yaşama azmiyle tekrar hayata tutunan Taşçı, konuşamasa da istediği hareketleri yapamasa da hayatta kalmayı başardı. Gazi Taşçı'nın Konya'da yaşayan 2 çocuk annesi eşi Aliye Taşçı geçen zor süreci SABAH'a anlattı:

O dönem Kobani olayları vardı. 6 ay GATA'da yoğun bakımda kaldı. Fişini çekmek istediler ama kabul etmedim. "Allah'ın verdiği canı o alır" dedim. Ufuk bir süre sonra göz teması kurmaya başladı. Doktorlar bile şaşırdı. Mucize olarak düşündüler. Fizik tedavi alıyoruz. 8 yıldır kendi imkanlarımızla da kök hücre tedavisi ve farklı tedavileri deniyoruz. Çok zor dönemlerden geçtik. Gece sabaha kadar ayaklarını tutardım. İstemsiz hareketler yapıyordu. Dili boğazına kaçmasın diye başında sabahladım.

Buna da şükür, çocuklarım babasız kalmadı. Daha önce düşmanla mücadele etti şimdi de hastalıkla mücadele ediyor. Devletimiz sağ olsun her türlü ilgiyi gösterdi bize. Mesleğimi devam ettirebilmem için her türlü kolaylığı sağladılar. Ama benim eşimin yanında durmam gerekiyordu. O nedenle sevdiğim mesleğimi bıraktım.

TOLGA YANIK