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Mühendislik fakülteleri girişimci fabrikası

Türkiye'de mühendislik fakülteleri girişimci fabrikası gibi çalışıyor. Geçen yıl en çok yatırım alan girişimcilerin yüzde 56'sı mühendislik fakültesinden mezun oldu.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 12 Şubat 2022 10:40
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Mühendislik fakülteleri girişimci fabrikası

Türkiye'de en çok mühendislik fakülteleri girişimci çıkarıyor. Geçen yıl en çok yatırım alan girişimcilerin yüzde 56'sı mühendislik fakültesinden mezun oldu. StartupCentrum verilerine göre, 2021 yılında girişim yatırımları önceki yıla göre 9 artarak, 1.5 milyar dolar oldu. Yatırım alan girişim adedi ise 323 oldu. Yatırım alan 323 girişimden 316'sı incelendiğinde, girişimler toplamda 643 kurucu ortağa sahip. Ekosistemde merak edilen konulardan birisi olan kurucu ortakların en çok hangi fakültelerden mezun kişiler olduğunu incelendiğinde; kurucu ortakların 366'sı mühendislik fakültesinden mezun olurken 113'ünün iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olduğu görülüyor. İkinci sırada ise iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları (113) var.

Kendisi de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mühendislik fakültesinden mezun 27 yaşında StartupCentrum Kurucu Ortağı Sami Harputlu, Startup Centrum 2021 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporunu değerlendirdi. Yatırım alan girişimler içinde kurucu ortakların eğitim durumları incelendiğinde henüz lise öğrencisi olan 2 kişi olduğunu belirtti. Bu 2 kişinin oyun stüdyosu kurucu ortağı olduğunu söyleyen Harputlu, "sektörünün ekosisteme sağladığı pek çok faydadan biri de küçük yaştaki girişimcilerin önünü açması oldu. Bu haliyle ekosisteme bakıldığında lise çağındaki girişimcilerden profesörlere kadar geniş bir yaş aralığında girişimciliğin yayılmaya başladığını görmek sevindirici" dedi. Harputlu, kurucu ortakların yüzde 10'unun doktora öğrencisi/mezunu olması, akademi ile girişimciliğin daha da iç içe geçmesine fayda sağladığını ifade etti.

Harputlu, kurucu ortakların lisans okulları ve fakülteleri incelendiğinde ise girişimcilerin yüzde 89,6'sının Türkiye'deki üniversitelerden mezun olduğu ya da okuduğu sonucuna ulaşılıyor. Türkiye'deki üniversiteleri vakıf ve özel diye ayırdığımızda ise kurucu ortakların yüzde 73,4'ünün devlet üniversitelerinden yüzde 26,6'sının ise vakıf üniversitelerindenmezun olduğu ya da okuduğu görülüyor.

Yatırım alan girişimcilerin sadece 83'ü kadın

Geçen yıl yatırım alan 643 kurucu ortağın 83'ü kadın, 580'i ise erkek. Ekibinde en az bir kadın kurucu ortak olan girişimcilerin sayısı ise 52 oldu. Yatırım alan girişimlerin yüzde 16,5'i en az bir kadın kurucu ortağa sahip. Önceki yıla göre yatırım alan girişimler özelinde kadın kurucu ortakların oranının azaldığı görülmektedir. Bunun başlıca sebebi ise Oyun sektörü olmuştur. Oyun sektöründeki girişimler toplam 115 kurucu ortağa sahipken bunlardan 5'i kadın, 110'u erkek. Girişimlerin kaç kurucu ortağa sahip olduğu incelendiğinde girişimlerin yüzde 74'ünün bir veya iki kurucu ortağa sahip.

STARTUPCENTRUM NEDİR?

Girişimleri, yatırımcıları, kuluçka merkezlerini ve girişimcilik ekosistemi ile ilgili yetenekleri bir araya getiren dijital platform Startupcentrum, bin 500 startup ve 150 yatırımcıya ev sahipliği yapıyor. Ekip arkadaşı bulmanın çok ciddi bir problem olduğu anlayan ekip, bu girişimi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Workup girişimcilik programının 3. dönemine kabul edilen Startupcentrum, Ekim 2017'de faaliyetlerine başladı. Müge Bezgin ve Nizamettin Sami Harputlu tarafından kuruldu.

Selenay YAĞCI

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