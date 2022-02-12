Kağıthane'de hayatını kaybeden 3 arkadaşın ölüm nedeni belli oldu

İstanbul'a akrabalarının yanına gelen M.A. ve M.A, mahallede belirli bir ikameti olmayan H.T. ile Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'ndeki bir iş merkezindeki ofiste kalmaya başladı.

İstanbul'a gelenlerden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine kaldıkları ofise giden akrabaları, 3 kişiyi hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

- Kaymakamlık ve emniyetin açıklamaları

Kağıthane Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yaşanan olayda M.A. (28), M.A. (20) ile H.T'nin (49) hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da yaşamını yitirenlerin, ısıtıcının bağlı olduğu piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiklerinin anlaşıldığı bildirildi.

İstanbul Kağıthane'de kendilerinden haber alınamayan 3 kişi ofiste ölü bulundu.

İki gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve iki arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.

Sabah saatlerinde beş katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı.

Ölüm nedenlerinin piknik tüpündeki gaz sızıntısı olduğu iddia ediliyor.