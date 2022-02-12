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Sevgililer Günü'nün sembolü kırmızı güller 14 Şubat'ta 25-50 liradan satışa sunulacak

Çiçekçiler, bu özel günde en güzel çiçekleri sunabilmek için başkentteki mezada yoğun ilgi gösterirken 14 Şubat için gerekli hazırlıklarını yaptı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 12:19
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Sevginin ve aşkın dünya genelinde ifade edildiği Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez sembolü kırmızı güller, 14 Şubat'ta çiçekçilerde kalitesine göre 25 lira ile 50 lira arasında satışa sunulacak.

Sevgililer Günü öncesi çiçekçi esnafı, müşterilerine geniş bir yelpazede ürün sunabilmek için stoklarını yeniledi. Bu kapsamda, Ankara'da çiçek mezadı düzenlendi. Mezada esnaf yoğun ilgi gösterdi. Çiçekçiler, müşterilerine en kaliteli ürünleri temin edebilmek için yarıştı.

Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, Türkiye genelinde S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bünyesinde pazar ve salı günleri hariç her gün çiçek mezadı yapıldığını söyledi.

Çimen, Adana, Mersin, Yalova, Antalya ve İzmir'den kooperatif nezdinde çiçeklerin toplanmasından şubelere dağıtılmasına, mezadın düzenlenmesinden çiçeklerin satın almasına kadar olan süreci anlattı.

Çiçekçi esnafının yıl içinde Sevgililer, Anneler, Kadınlar ve Öğretmenler Günü dönemlerinde yoğun taleple karşılaştığını belirten Çimen, "Esnaf 14 Şubat için hazırlıklarını tamamladı. Hepsi hemen hemen 700 ila 1000 arası gül satın aldı, müşterilerini bekliyor. Geçmiş yıllarda 4,5 milyon adet gül satılmıştı. Bu sene bu rakamın artmasını bekliyoruz. Fiyatlar gülün kalitesine, yerli veya ithal olup olmamasına bağlı. Dolayısıyla kırmızı gül satış fiyatları 25 lira ile 50 lira arasında değişecektir." dedi.

- En çok kırmızı gül satışı bekleniyor

Çimen, kırmızı gülün "aşk", beyaz gülün "masumiyet", pembe gülün "gönlüm sende", sarı gülün "sıcak sevgi" gibi anlamları bulunduğunu ifade ederek, Sevgililer Günü'nde en çok satış yapmayı bekledikleri çiçeğin kırmızı gül olduğunu bildirdi.

Çiçeklerin görülerek alınmasının ve uygun koşullarda saklanmasının önemine işaret eden Çimen, şöyle konuştu:

"Soğuk havada bekletilmemiş gül 15 gün, bekletilmişse eve getirince 4 gün zor dayanıyor. Çiçekleri uzun süre saklayabilmek için suyunu 2 günde bir değiştirmeli ve sap kısmından birer santim kesmelisiniz, böylece ömrünü 2 kat uzatabilirsiniz. Çiçek vazoda solmaya yakınken çıkartıp baş aşağı asarak kurutursanız da formunu koruyarak kuru çiçek elde etmiş olursunuz."

- "Hollanda ve İtalya'yı geçebiliriz"

Çimen, çiçekçi esnafının hiçbir zaman fırsatçı olmadığını, çiçeğin bekletilme imkanı bulunmadığını dile getirdi.

Çiçekçilik sektörüne destek verilmesi gerektiğini söyleyen Çimen, şunları kaydetti:

"Üretici çiçeğini satamayınca bir daha üretimini yapmak istemiyor. Dolayısıyla çiçeğin israf değil, aşk, sevgi olduğunu bilmek gerekiyor. Bugün Hollanda ve İtalya'nın bütçesini oluşturan en büyük kalemlerden biri çiçek. Bizim de neden olmasın? En güzel toprak ve su bizde. Eğer teşvik edilirse Hollanda ve İtalya'yı geçeceğimize inanıyorum."

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