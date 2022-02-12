Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 218, Ovacık'ta 180, Denizli'de 175, Hakkari'de 163, Davraz'da 156, Palandöken'de 150, Erciyes ve Kartepe'de 140, Yedikuyular'da 136, Yıldız Dağı'nda 135, Uludağ'da 122, Keltepe'de 110, Ergan'da 99, Hesarek'te 98, Yıldıztepe'de 94, Ilgaz'da 85, Sarıkamış'ta 78, Murat Dağı'nda 75, Elmadağ ve Hazarbaba'da 60, Mersivan'da 58, Zigana'da 55, Saklıkent'te 53, Ladik'te 51, Çambaşı'nda 47, Salda'da 41, Konaklı'da 38, Kop'ta 37, Muş'ta 33 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 12.2.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya S -9 1 Palandöken S -11 0 Ovacık P 1 8 Davraz P -4 7 Kartepe P -2 5 Uludağ S -3 4 Erciyes S -3 4 Sarıkamış S -11 1 Ilgaz S -5 2 Yedikuyular P -2 8 Küpkıran P -9 4 Yıldız Dağı S -6 0 Yıldıztepe S -7 3 Denizli S -3 6

(S:Sisli, P: Puslu)