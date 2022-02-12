Giresun'da otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 12:07
Abdülkadir Dutal idaresindeki 28 AD 882 plakalı otomobil, Çam Mahallesi'nde menfeze düştü.
Otomobilde bulunan Metehan Çetiner, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile Alper Öztürk, Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız