Giresun'da otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivrisinekleri hangi renkler çekiyor?

ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, sivrisineklerin en çok ilgili gösterdiği renkler açıklandı. Washington Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, sivrisineklerin kırmızı, turuncu, siyah veya camgöbeği rengini tercih ettikleri belirtilirken, yeşil, mavi veya mor olan noktaları göz ardı ettikleri aktarıldı.