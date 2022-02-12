Elazığ'da başkasının yerine sınava girdikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Elazığ'ın Maden ilçesinde, başkasının yerine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) sınavına girdikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 14:59
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asım Sürücü Ortaokulundaki SRC sınavına başkasının yerine S.Y. (34), A.Y. (41) ve S.T'nin (28) girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız