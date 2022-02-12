Yastık altı altın sistemi nasıl olacak? İşte detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Nebati, yastıkaltı altınlar ile ilgili sisteme ilişkin, "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz." dedi.

Bakan Nebati, yeni uygulama kapsamında vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceği ve bu altınların talep edilmesi halinde fiziki olarak geri alınabileceğini söyledi.

Bakan Nebati, "(Sisteme kazandırılan altınların) Karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanılabilecek." ifadelerini kullandı.