Polisin cinnet anı kamerada...1 ölü 2 yaralı

Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde eski eşi Yasemin A'yı, Yahya A. yönetimindeki 26 DC 016 plakalı otomobilde gören polis memuru B.A, aracı durdurarak inmelerini istedi.

Araç içindekiler indikten sonra tabancasını çıkaran B.A. ile Yahya A. bir süre boğuştu.

B.A, tabancayla önce Yahya A'yı ardından eski eşi Yasemin A'yı çeşitli yerlerinden vurdu.

Bu sırada olay yerinden geçen Şeyma Ü'ye (17) de tabancadan çıkan kurşunlardan biri isabet etti.

Yaralılar, civardaki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Yasemin A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan Yahya A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu, Şeyma Ü'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şüpheli B.A. ise olayın yaşandığı bölgede sabit görevde bulunan polis memurları tarafından gözaltına alındı.

Bu arada B.A, ile Yasemin A'nın bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Silahlı kavga, çevredeki bir binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, B.A'nın otomobilin önünü keserek binmeye çalıştığı ardından ise Yahya A. ve eski eşi Y.A'yı çıkarak kavga etmeye başladığı görüldü. Bir süre sonra tabancasını çıkaran B.A'nın ateş ettiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Şüphelinin olayın hemen ardından gelen polis memurlarına teslim olduğu anlar da görüntülere yansıdı.