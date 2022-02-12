Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması

Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi sona erdi
Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi sona erdi
86 bin 193 yeni vaka... Bakan Koca ağır hasta sayısını paylaştı
86 bin 193 yeni vaka... Bakan Koca ağır hasta sayısını paylaştı
ÖZDER'den YKS'de baraj puanının kaldırılması açıklaması
ÖZDER'den YKS'de baraj puanının kaldırılması açıklaması
24 soruda her işçinin bilmesi gereken kritik bilgiler
24 soruda her işçinin bilmesi gereken kritik bilgiler
Enflasyonla mücadelede yeni dönem: Tim ve mobil uygulama
Enflasyonla mücadelede yeni dönem: Tim ve mobil uygulama
Yeni ekonomik pakete iş dünyası ne dedi?
Yeni ekonomik pakete iş dünyası ne dedi?
Yastık altı altın sistemi nasıl olacak? İşte detayları
Yastık altı altın sistemi nasıl olacak? İşte detayları
Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Molnupiravir'in kullanımında değişiklik
Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Molnupiravir'in kullanımında değişiklik
Bakanlıktan 7 maddelik '14 Şubat' uyarısı
Bakanlıktan 7 maddelik '14 Şubat' uyarısı
Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi
Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi
Detaylar belli oldu... Bakan Nebati destek paketini açıkladı
Detaylar belli oldu... Bakan Nebati destek paketini açıkladı
3600 ek gösterge ile 4 unvanın emekli maaşı ne kadar olacak?
3600 ek gösterge ile 4 unvanın emekli maaşı ne kadar olacak?
Isparta'da hayat normale döndü
Isparta'da hayat normale döndü
Bakan Bilgin'den yeni '3600 ek gösterge' açıklaması
Bakan Bilgin'den yeni '3600 ek gösterge' açıklaması
Kağıthane'de hayatını kaybeden 3 arkadaşın ölüm nedeni belli oldu
Kağıthane'de hayatını kaybeden 3 arkadaşın ölüm nedeni belli oldu
HSK, ihraç edilen 8 eski hakim ve savcının inceleme talebini reddetti
HSK, ihraç edilen 8 eski hakim ve savcının inceleme talebini reddetti
Ahmet Hakan: 10. Cumhurbaşkanının intikamı çok acı oldu!
Ahmet Hakan: 10. Cumhurbaşkanının intikamı çok acı oldu!
Dolar yeniden yükselir mi?
Dolar yeniden yükselir mi?
Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti
Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti
Tekstil imalathanesindeki yangında ölen 4 işçinin otopsisi sürüyor
Tekstil imalathanesindeki yangında ölen 4 işçinin otopsisi sürüyor
AK Parti'li Şen AK Parti oylarının yüzde 34'e niçin düştüğünü açıkladı
AK Parti'li Şen AK Parti oylarının yüzde 34'e niçin düştüğünü açıkladı
Gözler bugün açıklanacak ekonomi paketinde
Gözler bugün açıklanacak ekonomi paketinde
Yeni nesil tehlike dijital zorbalık
Yeni nesil tehlike dijital zorbalık
MEB, 53 bin okulun hizmet alanını yeniden belirledi
MEB, 53 bin okulun hizmet alanını yeniden belirledi
Elektrik faturaları için yeni formüller
Elektrik faturaları için yeni formüller
Erdoğan karantinadayken 11 devlet başkanıyla görüştü
Erdoğan karantinadayken 11 devlet başkanıyla görüştü
Hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi
Hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi
Rusya-Ukrayna krizi tırmanıyor! ABD 3 bin ilave asker ve 4 gemi gönderiyor
Rusya-Ukrayna krizi tırmanıyor! ABD 3 bin ilave asker ve 4 gemi gönderiyor
Piyasalarda Ukrayna depremi: Altın ve petrol fırladı
Piyasalarda Ukrayna depremi: Altın ve petrol fırladı
Çalışanlar o sektöre yöneldi, turizmde istihdam sıkıntısı başladı
Çalışanlar o sektöre yöneldi, turizmde istihdam sıkıntısı başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin diyalog ve tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanmak gerektiğini belirterek "Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin sürekli Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli şekilde yapmaları gerekiyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 19:12
Yazdır
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması

Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine ilişkin haberlerin Batılı ülkelerden daha önce de geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu konularda farklı istihbarat raporlarının bulunduğunu ancak Türkiye'nin temasta olduğu Rusya ve Belarus kaynaklarının bu durumu reddettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, teyitli bilgilerin paylaşılmasının önemli olduğunu dile getirerek bir taraftan diyalog devam ederken diğer taraftan tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanmak gerektiğini söyledi.

Rusya ile ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi ülkeler arasında diyalog mesajı içeren mektuplaşmayı işaret eden Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Bir görüşmede veya bir iki mektup değişiminde bu sorunların tamamının çözülmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Bunu Ruslara da söyledik. Önemli olan burada güven artırıcı adımların atılması, karşılıklı olarak her iki tarafın da endişelerinin anlaşılması. Bu süreç devam ederken Rusya bir işgale kalkışırsa bu da doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin sürekli Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli şekilde yapmaları gerekiyor."

Çavuşoğlu, her ihtimale karşı hazırlıklı olmak gerektiğini belirterek Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna nezdinde girişimlerini sürdürdüğünü vurguladı.

- "Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz"

Muhtemel bir saldırı ve savaş durumunda Türkiye'nin vatandaşlarının tahliyesi ve taraf olduğu Montrö Anlaşması'nın uygulanması gibi konularda hangi adımları atacağının da göz önünde bulundurulduğunu anlatan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Panik havasında değiliz. İstihbaratımızla, diğer kurumlarımızla sürekli temas halindeyiz. Elde ettiğimiz bilgileri sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Ama eğer ihtiyaç olursa vatandaşlarımıza devlet olarak yapabileceğimiz yardımları konuşuyoruz. Bir tahliye durumu olursa bunu nasıl yapabileceğimizi de konuşuyoruz. Dün de bugün de ilgili arkadaşlarımız bir araya geldi."

Çavuşoğlu, ihtiyaç duyulması halinde muhtemel bir tahliyenin kara, deniz ve hava yolu ile nasıl yürütüleceğine ilişkin detaylı çalışmanın yapıldığını belirterek Dışişleri Bakanlığının vatandaşlara yönelik Ukrayna'nın doğu bölgelerine ilişkin seyahat ve güvenlik duyurusu yaptığını da hatırlattı.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına tek tek telefonla ulaşıldığını ve ihtiyaç halinde nereye başvuracaklarının anlatıldığını da dile getiren Çavuşoğlu, halihazırda öğrenciler ve iş insanları dahil yaklaşık 25 bin vatandaşın Ukrayna'da yaşadığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz. Sonuçta farklı istihbarat, farklı bilgiler var. Bu bilgilerin doğruluğunu takip ediyoruz. Dün yine bilginin kaynağı olan ABD ile değişik düzeyde görüşmelerimiz oldu bu bilgilerin teyidi için. Sonuçta tüm müttefiklere buna yönelik bilgi vermişler." dedi.

- "Herhangi bir gerginliğin hepimize etkisi var"

Türkiye'nin savaşın, çatışmanın, sorunun bir tarafı olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, Ankara'nın amacının çatışmayı önlemek olduğunu söyledi.

KAPAT [X]

Çavuşoğlu, "Bu bölgede bir savaş, bir çatışma, hatta 'soğuk savaş' diyelim buna, çünkü savaş sadece askeri savaş değil ki bugün siber saldırıdan tutun da hibrit saldırılarına kadar farklı boyutları var. Bırakın savaşı herhangi bir gerginliğin hepimize etkisi var. Hepimizin huzurunu bozar. Ekonomiyi etkiler, enerji güvenliği, turizm ve her bakımdan önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgede savaş olmasın diyerek gerginliği azaltıcı çaba sarf ettiğini ve tutumunun net olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki hafta çarşamba (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov'la görüşeceğiz. Şimdi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile de görüşeceğiz. Belarus Dışişleri Bakanı (Vladimir Makei) ile bugün görüştük. Bu temaslarımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

- "Tek gayemiz çatışmayı önlemek, gerginliği azaltmak"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ara buluculuk çağrılarına yaklaşımının gayet olumlu olduğunu da aktararak "Biz iki taraf da kabul ederse memnuniyetle ara buluculuk yapmak isteriz. AGİT, Minsk Üçlüsü Toplantısı'nı Türkiye'de yapmayı teklif etti. Tüm taraflar kabul ederse memnuniyetle ev sahipliği yaparız dedik. Biz Minsk Üçlüsü'nün üyesi değiliz ama Belarus ile diğer ülkeler arasındaki gerginlikten dolayı orada yapılamıyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Türkiye'nin aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu da söyleyen Çavuşoğlu, Rusya'nın da buna olumlu yaklaşması gerektiğini ifade etti. Rusya'nın konuya ilişkin henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıtının olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "İkisini bir araya getirmenin yanında, doğrudan her iki ülkeyle temaslarımızı, düşüncelerimizi, tavsiyelerimizi iletiyoruz. Diğer taraftan, Türkiye'nin üzerine düşecek bir şey varsa bunu yapacağımızı da söylüyoruz. Şimdi tek gayemiz çatışmayı önlemek, gerginliği azaltmak." diye konuştu.

- "Vatandaşlarımız duyurularımızı yakından takip etmeli"

Çavuşoğlu, Ukrayna'daki vatandaşlara yönelik de şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız duyurularımızı yakından takip etmeli ve paylaştığımız numaraları yanlarında tutmalı. İhtiyaç halinde gerek çağrı merkezimiz gerekse Ukrayna'daki misyonlarımızın telefonlarını da verdik, bu telefonlardan ulaşmaları gerekir. En kötü senaryoya göre, bir tahliyeye ihtiyaç olursa da biz yönlendirmelerde bulunacağız."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
6 muhalefet partisinin Genel Başkanı bir araya geldi
6 muhalefet partisinin Genel Başkanı bir araya geldi
Bakan Karaismailoğlu: Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık
Bakan Karaismailoğlu: Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık
Erdoğan'dan ziyaret öncesi BAE gazetesine makale
Erdoğan'dan ziyaret öncesi BAE gazetesine makale
Türkiye'den Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat duyurusu
Türkiye'den Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat duyurusu
HDP'nin MYK'sına notlar gitmiş...Eski HDP'li Belediye Başkanı açıkladı
HDP'nin MYK'sına notlar gitmiş...Eski HDP'li Belediye Başkanı açıkladı
'Asıl sorunun barajı kaldırmak değil, istihdam oluşturmak'
'Asıl sorunun barajı kaldırmak değil, istihdam oluşturmak'

Bu Habere Tepkiniz

Sözlü sınavda başarısız olan adayların polis memuru olarak atanmaması hukuka uygun bulundu

Sözlü sınavda başarısız olan adayların polis memuru olarak atanmaması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Polis Akademisi Fakülte ve Yüksekokullar eğitimini tamamlayanların polis memuru rütbesine aday memur olarak atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan sözlü sınavı hukuka uygun buldu.
Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar

Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar

Temyiz tarihini kaçıran avukata Danıştay'dan kötü haber! Muafiyetiniz vardı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi

10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi

YKS'ye giren adaylar için bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak- YÖK'ün yeni düzenlemesiyle üniversite sınavına başvuru yapan 2,5 milyon dolayındaki aday arasından puanı hesaplananların tümü, artık üniversite tercihi yapabilir hale gelecek
Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek

Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek

Üniversitelerde kişiye özel ilan furyası bir türlü sona ermiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de sözleşmeli personel alımlarında onlarca kişiye özel sertifika şartına yer verdi!
2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, personel alımlarının tamamlanmasından sonra 2022 yılının ikinci yarısında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak
Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk bölümü henüz açıklanmadı.
Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Veli, öğrencinin 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinden muaf tutulmasını isteyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu tutulması karşısında, davacının çocuğunun bu dersten muaf tutulması isteminin reddedilmesini hukuka uygun buldu.
MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

Muğla İli'nde bir lisede yaşanan olay MEB ile Danıştay'ı karşı karşıya getirdi. Okulda görevli müdür vekili ile İngilizce öğretmeni arasında duygusal ilişki yaşandığı iddia edildi. İddia ile ilgili yapılan soruşturma üzerine MEB, müdür vekilini memuriyetten çıkardı. Konu Danıştay'a geldi. Danıştay ise, iddiaları özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, idare mahkemesinin hukuka uygun olduğuna ilişkin verdiği kararın bozulmasını hükmetti. Danıştay ile MEB arasındaki iffetsizlik tartışmasının ayrıntıları şöyle:
Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Öğretmenler sosyal medyadan 'siyasi paylaşımlar' yapabilir mi? İşte AYM'nin kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, öğretmen olan başvurucunun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım nedeniyle kınama cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne ilişkin bireysel başvuru kararını yayımladı.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı: Zamlar AK Parti'nin oylarını yüzde 34'e düşürdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı: Zamlar AK Parti'nin oylarını yüzde 34'e düşürdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber’de konuk olduğu programda partisine ilişkin kendi yaptırdıkları anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Fahiş elektrik faturaları ve zamlar sonrası AK Parti’nin oylarının düştüğünü belirten Mustafa Şen, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faturalarla ilgili açıklayacağı kararlar sonrası oylarının tekrar yükseleceğini söyledi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Türkiye'nin en zeki şehirleri

Türkiye'nin en zeki şehirleri

Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.